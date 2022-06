Léto bez roušek si Němci neužijí, ministr zdravotnictví je doporučuje

Léto zcela bez roušek si Němci ani letos zřejmě neužijí, ministr zdravotnictví Karl Lauterbach naopak vyzývá, aby si lidé kvůli opětovnému nárůstu počtu případů covidu-19 dobrovolně zakrývali dýchací cesty i v těch interiérech, kde to nařízeno není. Roušky jsou v Německu povinné v prostředcích hromadné dopravy a ve zdravotnických zařízeních, nadále je ale vyžadují také některé instituce.

"Roušky se nosit nemusí, ale mohou," uvádí na vstupních dveřích rodinný hotel v hornofranckém městečku Selbitz. Uvnitř je ale nenosí nikdo, hosté ani personál. U snídaně či u večerního posezení nad bavorským pivem a místní specialitou Schäufele, což je vepřové maso s lopatkou, nic nenasvědčuje tomu, že by svět čelil pandemii. Strach z nákazy zde očividně nikdo nemá.

Jen o několik desítek metrů dál, po nástupu do vlaku do Hofu, je situace odlišná. Ne tak kvůli strachu z nákazy, ale kvůli povinnému zakrývání dýchacích cest. Tato povinnost platí ve všech autobusech a vlacích v Německu. To, zda stačí běžná zdravotnická rouška, nebo je nezbytný respirátor třídy FFP2, se v jednotlivých německých regionech liší.

Ve vlaku ze Selbitzu do Hofu je stejně jako ve zbytku Bavorska vyžadován respirátor FFP2, na což upozorňují hlášení ve stanicích a vlacích. Řada cestujících ale i kvůli letním teplotám nehledě na nařízení nosí obyčejnou roušku, další ji pak mají jen pod bradou a několik lidí ji nemá vůbec. Jen pár kilometrů od Hofu po překročení zemské hranice do Saska v hromadné dopravě postačuje běžná rouška, třída FFP2 vyžadována není. Podobně volnější režim panuje například v západoněmeckém Severním Porýní-Vestfálsku, naopak v Berlíně či Braniborsku se cestující bez FFP2 respirátoru neobejdou.

Ochrana dýchacích cest je plošně vyžadována také ve zdravotnických a pečovatelských zařízeních, jinde se roušky od dubna nosit nemusí. Provozovatelé či majitelé obchodů a institucí se však mohou sami rozhodnout, zda budou na rouškách trvat. Roušky tak chtějí mimo jiné při vyučování někteří učitelé z hudební školy v berlínském Tiergartenu a musí se nosit v interiérech ekologického střediska ve Wuhlheide na východě německé metropole. Na tiskových konferencích v budově kancléřství jsou roušky jen doporučené.

Ministr zdravotnictví Lauterbach k nošení roušek dále nabádá, protože infekce opět sílí. Jen od pondělí do čtvrtka se počet nových případů na 100 tisíc obyvatel v sedmidenním úhrnu skokově zvýšil z 332 na 480. "Letní vlna se dala čekat. Dobrovolné nošení roušek v interiérech a čtvrtá dávka očkování jsou těmi nejlepšími prostředky, jak nákaze čelit," napsal Lauterbach na twitteru.

Lauterbach by také chtěl upravit stávající protiepidemický zákon, aby bylo možné v případě vážnější situace na podzim snadno rozšířit povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách. Úpravu pro podzim chtějí i spolkové země. To, že zákon bude novelizován, je jisté, neboť stávající znění je platné jen do konce září.

Zákon se nyní opírá o dva pilíře boje s pandemií. Prvním z nich je základní ochrana, kterou jsou roušky v hromadné dopravě a ve zdravotnických zařízeních. Druhým opatřením je možnost vyhlášení ohniska nákazy, což by umožnilo po souhlasu zemských parlamentů zavést přísná omezení, jako jsou omezení vstupu pro neočkované. Regionům se ale takové řešení nelíbí a chtějí spíše opatření s celoněmeckou platností.