Libra posiluje a výnosy státních dluhopisů klesají, čeká se změna daňové reformy

Libra posiluje k dolaru a výnosy britských státních dluhopisů klesají. Finanční trhy vítají vyhlídku na změnu v ekonomickém kurzu britské vlády, napsal zpravodajský server BBC. Nový britský ministr financí Jeremy Hunt v pondělí oznámí změny v kontroverzní plánované daňové reformě.

Kolem 10.25 SELČ si libra k dolaru připisovala 0,75 procenta na 1,1256 USD. Výnosy dvacetiletých a třicetiletých vládních dluhopisů se krátce po otevření trhů snížily o přibližně 0,23 procentního bodu. Zvrátily tak prudký nárůst zaznamenaný v pátek, kdy prohlášení britské premiérky Liz Trussové nedokázalo investory uklidnit ohledně fiskálních plánů vlády.

Hunt ve funkci v pátek vystřídal Kwasiho Kwartenga. Původně měl vystoupit za dva týdny. Nyní se snaží zabránit ztrátě důvěry investorů ve vládu premiérky Trussové a propadu na trhu s dluhopisy, který začal 23. září, kdy Huntův předchůdce Kwarteng oznámil sérii snížení daní.

Neřekl však, jak tyto výpadky v příjmech do státní pokladny nahradí. Plán daňových škrtů vyděsil finanční trhy, investoři ve velkém prodávali britské státní dluhopisy a britská libra prudce klesla. Britská centrální banka kvůli tomu přikročila k intervenci, což činí jen výjimečně. Upozornila, že bez jejího okamžitého zásahu by do několika hodin zkrachovaly britské penzijní fondy.

"Ministr v pondělí učiní prohlášení, v němž představí opatření ze střednědobého fiskálního plánu, která podpoří fiskální udržitelnost," uvedlo ministerstvo financí v nečekaném prohlášení zveřejněném brzy ráno. Odpoledne Hunt vystoupí v Dolní sněmovně.

Očekává se, že nový britský ministr financí, který se o víkendu setkal s Trussovou, zruší většinu daňových škrtů a předloží plány na snížení výdajů, aby se zmenšil výpadek ve veřejných financích, který podle listu The Sunday Times dosahuje 72 miliard liber (přes dva biliony korun).