Lidé se chystají uctít královnu jejím oblíbeným drinkem, Dubonnet mizí z pultů

Památku zesnulé královny Alžběty II. se lidé zřejmě rozhodli uctít i jejím oblíbeným alkoholickým nápojem, a z pultů v mnoha zemích proto rychle zmizel francouzský aperitiv Dubonnet, který je jeho podstatnou surovinou. Podle australských médií je Dubonnet vyprodaný v licencovaných obchodních řetězcích Dan Murphy's a BWS, na skladu ho momentálně nemají ani v britských obchodech Tesco, uvedl server iNews.

V Austrálii se v období od pátku do soboty, tedy krátce poté, co královna ve čtvrtek zemřela, prodeje Dubonnetu zvýšily o 465 procent, napsala agentura DPA. "Lidé si jednoznačně na internetu vyhledali, co byl královnin oblíbený drink, a pak si ho začali sami míchat," řekl listu The Sydney Morning Herald Tim Carroll z australské firmy Endeavour Group.

Je známo, že královna Alžběta měla stejně jako její matka ráda drink, který se míchá ze tří dílů Dubonnetu a jednoho dílu ginu a servíruje se s ledem a plátkem citronu. Dubonnet je francouzský vinný aperitiv podobný vermutu, jeho součástí je směs bylin a také chinin, proto má nahořklou chuť. Vyrábí se od roku 1846.

Dubonnet se v Británii hojně prodával i letos před oslavami 70. výročí nástupu královny na trůn. Nyní je kvůli velkému zájmu vyprodaný i v supermarketech Waitrose a zásoby se tenčí také ve skladech internetového obchodu Amazon, napsal magazín Drinks Digest.