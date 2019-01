Lidé v Budapešti protestovali proti rozhodnutí prokuratury

Několik stovek lidí navečer protestovalo v Budapešti před budovou nejvyššího státního zastupitelství. Demonstraci podle maďarských médií svolal Ákos Hadházy, jeden z opozičních poslanců, kteří během demonstrace loni v prosinci vnikli do budovy maďarské televize a domáhali se zveřejnění svých požadavků.

Hadházymu a demonstrantům vadí pondělní rozhodnutí prokuratury, podle které postup ochranky televize, která poslance z budovy vyvedla silou, bylo přípustné. Zákon naopak podle státních zástupců porušili v prosinci poslanci.

Podle pondělního rozhodnutí prokuratury bude proti poslancům zahájeno vyšetřování, neboť svými "politickými požadavky narušovali živé vysílání", uvádí server maďarského týdeníku Heti Világgazdaság. Opozičníci, kteří v budově televize strávili noc z 16. na 17. prosince, naopak tvrdí, že postupovali zcela v souladu se zákonem a že jako členové parlamentu mají do médií veřejné služby ze zákona zaručen přístup.

Videonahrávka a záběry, na kterých ochranka maďarské televize silou vyvádí Ákose Hadházyho z budovy, v prosinci pronikla i do světových médií.

Watch!#Hungary #Suppression



Opposition MP Akos Hadhazy tried to access restricted news room area, which he had legal right to do so, to read a 5 point petition of the protesters; was denied access and got dragged away by armed security guards.



📽️: pic.twitter.com/mMzWFIm0e5