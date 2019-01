Loď přišla o stovky kontejnerů se zbožím. Lidé vzali pláž útokem

Zřejmě v důsledku nepříznivého počasí ztratila obří nákladní loď plující Severním mořem nejméně 270 kontejnerů s nákladem, které pak začal příboj odnášet k plážím ostrovů na severu Nizozemska. Informuje o tom ve středu místní televize RTL, která se odvolává na informace pobřežní stráže. K břehům ostrovů Terschelling, Vlieland a Ameland donesly vlny tisíce předmětů - od hraček, přes velkoplošné televize až po součásti automobilů.

"Kam se podíváte, tam leží nějaké věci. Celá pláž je plná, jsou tady i nerozbalené výrobky IKEA. Všichni to všechno sbírají, na pláži je možná 200 džípů s vozíky," popsal situaci na Terschellingu Rimbaud Laperre, který je tam na návštěvě u rodiny.

Kontejnery převážela loď MSC ZOE plující pod panamskou vlajkou. V roce 2015, kdy byla výroba lodi dokončena, se plavidlo zařadilo mezi největší nákladní lodě na světě. Může vézt náklad až 19 tisíc kontejnerů. Alespoň 270 jich podle nizozemské pobřežní stráže spadlo z paluby nedaleko německého ostrova Borkum, mořské proudy a vítr pak některé z nich donesly až k nizozemským ostrovům.

A container ship lost 30 containers on the Northsea llast night. Anyone need a Mercedes rear light or an IKEA Fullsmockåd? #terschelling #MSCZOE pic.twitter.com/Qse4QqmaoZ