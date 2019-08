Španělská loď s migranty zachránila dalších 39 lidí

Humanitární loď španělské nevládní organizace Proactiva Open Arms, na jejíž palubě je 121 afrických migrantů, zachránila v centrální části Středozemního moře dalších 39 lidí. Uvedla to agentura AP. Plavidlo už více než týden čeká v mezinárodních vodách u italského ostrova Lampedusa na povolení zakotvit. Loď v pátek navštívil americký herec Richard Gere, pak na tiskové konferenci vyzval italskou vládu, aby přestala "démonizovat lidi" a místo toho pomohla migrantům, kteří na španělské lodi uvázli.

Itálie i Malta, které jsou libyjským břehům nejblíže, odmítají od loňska otevřít své přístavy lodím nevládních organizací s migranty, dokud se ostatní členové Evropské unie nedohodnou na jejich převzetí. Šéf organizace Proactiva Open Arms Óscar Camps tento týden oficiálně požádal Francii, Španělsko a Německo, aby pomohly zprostředkovat otevření přístavu pro jeho plavidlo.

Současnou politickou situaci v Itálii, kde ministr vnitra a šéf protiimigrační strany Liga Matteo Salvini odmítá žádosti humanitárních lodí o povolení zakotvit, Richard Gere přirovnal k situaci v USA a k administrativě prezidenta Donalda Trumpa. "Máme také problémy s uprchlíky, kteří přicházejí z Hondurasu, Salvadoru, Nikaraguy, Mexika... Je to podobné tomu, čím si tady procházíte vy," uvedl Gere a obvinil politiky v Itálii i ve Spojených státech z "démonizování migrantů".

Americký herec, který si pronajal loď, aby v pátek dovezl běžencům na plavidle Open Arms vodu a jídlo, rovněž vyzval politiky, aby neignorovali situaci, kdy jsou ohroženy životy lidí. "Jsou to výjimeční lidé, jsou tak silní, prošli si takovým peklem," okomentoval Gere svou páteční návštěvu na lodi. "Jejich cesta z rodné země do Libye a co si museli vytrpět... zejména ženy... ženy byly znásilněny, často i několikrát. Muže mučili ve vězení, také často několikrát," dodal.

Ve Středozemním moři se pohybuje také loď Ocean Viking, provozovaná mezinárodní humanitární a zdravotnickou organizací Lékaři bez hranic (MSF) ve spolupráci s organizací SOS Méditerranée. Ta v pátek zachránila 85 migrantů, většinou utečenců ze Senegalu, Mali, Pobřeží slonoviny a Súdánu. Bylo mezi nimi pět žen, 11 nezletilých a čtyři děti, z nichž nejmladšímu je teprve rok. Ráno vzala loď na palubu dalších více než 80 běženců, většinou ze Súdánu, uvedla agentura AFP.

Masovou migrační vlnu z Afriky a Blízkého východu zažila EU v roce 2015. Od té doby se její členské země stále nedokázaly dohodnout na funkčním systematickém řešení migrační krize. Lodě nevládních organizací tak často s migranty, které nalodily u afrických břehů z vratkých člunů, musejí někdy i více týdnů čekat na moři, než některá ze zemí EU svolí, že jim pomůže. Vpluje-li loď bez povolení do italských výsostných vod, hrozí jí na základě nového zákona o bezpečnosti pokuta až milion eur (skoro 26 milionů Kč) a zabavení.