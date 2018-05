Londýn čelí vlně vražd. Střelba má jednu oběť

Neznámý střelec zabil na severozápadě Londýna zatím neidentifikovaného muže a druhého zranil, informovala televize Sky News. Policie případ vyšetřuje, nic nenasvědčuje tomu, že šlo o teroristický čin.

Úřady dosud nikoho nezatkly a k incidentu u předměstí Edgware nesdělily podrobnosti. Zavražděnému zřejmě bylo mezi 30 a 40 lety. Zraněný ve věku 20 až 30 let se sám dopravil do nemocnice a je ve stabilizovaném stavu.

Podle Sky News po tomto krveprolití vystoupil na 59 počet lidí, kteří od začátku roku přišli v Londýně násilně o život. Britská metropole se potýká s nárůstem vražd, předchozí oběti ale většinou umírali na pobodání. Policie vidí za alarmujícím trendem hlavně vyřizování účtů mezi gangy.

A man has been killed after being shot in North London



Police were called to just outside Queensbury Tube Station at just after 9 O'clock last night.



He is the 11th person to be killed in a shooting this year.



Pics @keval_91 pic.twitter.com/Cbd7HO2qsT