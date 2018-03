Londýn očekává sněhovou apokalypsu, letiště ruší lety

Londýn se připravuje na silné sněžení, které má o víkendu britskou metropoli zasáhnout. Největší londýnské letiště Heathrow v sobotu zrušilo více než stovku vnitrostátních, ale i mezinárodních letů, uvedl list The Independent. Pod sněhovou pokrývkou se už ocitla velká část východní Anglie a Skotsko.

Anglie očekává o víkendu na některých místech až 25 centimetrů sněhu a teploty by měly klesnout pod osm stupňů pod nulou. Úřady varovaly před omezenou dopravou i namrzlými silnicemi a řidiče vyzvaly k opatrné jízdě.

Aerolinie British Airways zrušila z letiště Heathrow na 80 letů, mimo jiné do New Yorku, Chicaga, Dublinu, Amsterdamu nebo Paříže. Mezi zrušenými vnitrostátními lety jsou spoje do Edinburghu, Glasgow a Manchesteru. Zrušené jsou také lety společnosti Aer Lingus do Dublinu a aerolinií Lufthansa a Eurowings do Frankfurtu, Mnichova a Salzburgu.

Letiště Heathrow dále předpokládá mírná zpoždění i dalších spojů. Podle mluvčího Heathrow však sněžení jeho provoz výrazně nenaruší. Ostatní londýnská letiště omezení zatím nehlásí.

Letiště Václava Havla na svých webových stránkách nehlásí žádné změny pravidelných linek Praha-Londýn.