Lucembursko legalizuje jako první země EU marihuanu

Lucembursko se stane první evropskou zemí, která plně legalizuje produkci a užívání konopí. V právních legislativách se inspirovalo Kanadou. Ministr zdravotnictví zároveň vyzval ostatní země Evropské unie, aby rovněž zvážily zrušení protidrogového zákona. Zprávu přinesl server The Guardian.

Obyvatelé starší 18 let by si nejpozději do dvou let mohli začít marihuanu pro rekreační využití kupovat legálně. Stát bude však regulovat výrobu a distribuci prostřednictvím speciálně zřízených "konopných" agentur. Na zákonu se domluvila koalice liberálů, sociálních demokratů a Zelených.

Ještě koncem roku představí vláda konkrétní právní předpisy zákona, v nichž bude mimo jiné stanoveno, jaké druhy konopí budou legální a jaká bude výše daně. Ministr zdravotnictví Etienne Schneider ale už předem varoval potenciální návštěvníky ze zahraničí. Kvůli obavám z drogové turistiky jim nebude nákup marihuany povolen. A zákaz se bude pravděpodobně vztahovat také na domácí pěstování.

Schneider navíc vyzval ostatní členy EU, aby se Lucemburskem inspirovaly. "Tato protidrogová politika, kterou jsme v posledních 50 letech vedli, nefungovala. Zákaz všeho vzbudil v mladých lidech pouze větší zájem. Doufám, že všichni začneme vůči drogám zaujímat otevřenější postoj," citoval Schneidera server Politico.

Lucembursko už v minulosti legalizovalo užití konopí pro léčebné účely. Nyní se tak přidá ke Kanadě, Uruguayi a jedenácti americkým státům, které povolily rovněž produkci, nákup a prodej drogy. V Kanadě si lidé mohou objednat marihuanu přes internet, kde její prodej a dovoz poštou provozují jednotlivé provincie nebo soukromí maloobchodníci.

Nejmenší země Beneluxu se nejspíš vydá podobnou cestou a rovněž zavede hranici legálního držení konopí na 30 gramů. V dubnu přivítalo návštěvu dvou kanadských zástupců spotřebitelských agentur, jež se starají o distribuci marihuany. Zástupci poskytli rady spojené s právními předpisy. Příjmy z daní pak bude Lucembursko investovat do výukových programů ohledně drogové závislosti.