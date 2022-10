Lukašenko vyzval k mobilizaci školáků - aby pomohli sklidit úrodu brambor

Běloruský autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko vyzval k mobilizaci studentů, dělníků, státních zaměstnanců a také školáků - aby vyrazili na pole sklízet brambory, píše běloruská státní tisková agentura BelTA. "Mobilizujte všechny!" cituje list Naša Niva pokyn Lukašenka. Toho na pondělním zasedání vlády popudilo, že prý některé školy zakazují posílat žáky na pole, jakkoli je důležité kvalitně a včas sklidit brambory, cukrovou řepu, kukuřici a len.

"Větší divošství si neumím ani představit! Snažíme se nějak vychovat naše školáky, naše děti. Čím je budete vychovávat? Klábosením? Klábosením je nevychováš," uvedl 68letý Lukašenko, který vládne bývalé sovětské republice déle než čtvrt století a dříve býval politickým důstojníkem v sovětské armádě a ředitelem státního statku.

Zdůraznil zkušenosti z dob, kdy mládež pomáhala zemědělcům se sklizní, což podle Lukašenka přispívalo k semknutosti kolektivu a učilo práci. "Když bude pracovat pět šest hodin, rodiče budou mít radost a pro děcko to bude dobrá fyzická příprava. My všichni - já určitě - jsme tak pracovali. Nepracovali, ale tvrdě makali, a to panebože jak!" prohlásil.

"A tak mobilizujte studenty, dělníky, státní zaměstnance a další lidi, aby nám to pomohli všechno sklidit. Protože můžeme vydělat slušné peníze. Když ne teď, tak na jaře," dodal.