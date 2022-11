Lyžování na Slovensku podraží, návštěvníci ušetří nákupem skipasu přes internet

Návštěvníci menších a středně velkých horských středisek na Slovensku si v nadcházející zimní turistické sezoně mírně připlatí za používání lanovek a vleků. Oznámilo to sdružení provozovatelů, dodavatelů a partnerů lanovek a vleků LAVEX. Největší skiareály v zemi už dříve zavedly flexibilní ceny skipasů, které závisí například na návštěvnosti. Lyžařská střediska zvýhodní nákup skipasů přes internet.

Podle sdružení jsou horská střediska připravena na zimní lyžařskou sezónu, ceny vstupů sice budou vyšší ale nikoliv likvidační. LAVEX v tiskové zprávě dále uvedl, že zmíněný vývoj spolu se šetřením nákladů zvýší ceny skipasů v středně velkých střediscích o dvě až tři eura na den, v menších areálech to bude ještě menší nárůst.

Lyžařské areály potřebují na provoz dopravních zařízení a na zasněžování sjezdovek také elektrickou energii, která letos na burzách výrazněji zdražila.

Ceníky už zveřejnila některá střediska. Například v jednom z větších slovenských skiareálů Park snow Donovaly přijde denní skipas v hlavní sezoně u pokladny na 39 eur (950 korun), což meziročně představuje zdražení o zhruba desetinu. Podobně si připlatí také návštěvníci areálu Snowparadise Veľká Rača na severu Slovenska nedaleko hranic s Českem. Lyžaři ušetří, pokud skipas koupí přes internet.

Největší lyžařská střediska v zemi provozuje společnost Tatry mountain resorts (TMR), která v minulosti zavedla plovoucí ceny skipasů, jež závisí na návštěvnosti střediska či na času jeho koupě. TMR, která podniká také v Česku, Polsku a Rakousku, investovala v největším slovenském skiareálu Jasná do nové kabinkové lanovky. Zařízení od nadcházející sezony zrychlí přesuny lyžařů z centrální části střediska.

Slovenská sněmovna by na své příští schůzi měla rozhodnout o návrhu dočasně snížit sazbu daně z přidané hodnoty (DPH) na přepravu lidí lanovkami a vleky, dále na vstupné na sportoviště a do akvaparků v rámci opatření na pomoc sektoru služeb, který je náročný na energie. Původně se o předloze mělo hlasovat už minulý týden, po kritice části poslanců ale sněmovna rozhodnutí odložila. Návrh snížit sazbu DPH na deset z nynějších 20 procent pro zmíněné služby na poslední chvíli před původně plánovaným hlasováním předložil do parlamentu poslanec vládního hnutí Jsme rodina, jehož šéf a předseda sněmovny Boris Kollár vlastní zmíněné lyžařské středisko na Donovalech.

Cestovní ruch na Slovensku značně postihly dopady koronavirové pandemie a epidemických restrikcí. Letos sice počet hostů v ubytovacích zařízeních v zemi roste, nadále je ale nižší než v předcovidovém roce 2019. Hoteliérům chybí hlavně zahraniční klientela.