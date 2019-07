Macron chválil Leyenovou. Ztělesňuje novou Evropu, řekl

Francouzský prezident Emmanuel Macron a příští předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes v Paříži demonstrovali jednotu a společné postoje. Šéf Elysejského paláce už bývalou německou ministryni obrany oslovoval jako "paní předsedkyni", řekl jí, že ztělesňuje novou Evropu a ocenil její program. Podle agentury DPA dávali Macron a von der Leyenová "nezvykle zřetelně" najevo shodu.

"Pracujeme pro Evropu, která je silná, která je semknutá," řekla křesťanskodemokratická politička v Elysejském paláci. Zdůraznila, že její první cesta po zvolení do čela unijní exekutivy Evropským parlamentem vedla právě do Paříže. Dále má prý namířeno do Polska a do Chorvatska.

Macron hovořil o "nové kapitole našich dějin" a pochválil šéfku příští Evropské komise za její přísliby klimaticky neutrální, sociální a sjednocené Evropy. Zdůraznil také, že von der Leyenová je první ženou v čele evropské exekutivy. "Ztělesňujete tuto novou Evropu," řekl Macron a dodal, že Paříž je na straně von der Leyenové.

DPA připomíná, že právě Macron mezi šéfy unijních států a vlád von der Leyenovou do vrcholné funkce v Bruselu silně prosazoval a odmítl původního kandidáta na tento post, málo zkušeného politika bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU) Manfreda Webera, který měl dlouho podporu i německé kancléřky Angely Merkelové. Evropský parlament ji pak před týdnem zvolil předsedkyní EK. Lucemburčana Jeana-Claudea Junckera má ve funkci vystřídat 1. listopadu.

"Ráda bych vám poděkovala za podporu, kterou jste mi v uplynulých dnech a týdnech projevil," řekla von der Leyenová.

Německá politička je podle DPA ve Francii oceňována mimo jiné díky své dobré znalosti francouzštiny. Teprve v červnu ještě jako ministryně obrany na pařížském veletrhu letectví stvrdila společný německo-francouzsko-španělský projekt vývoje společného bojového letounu, který Macron zaštiťuje.