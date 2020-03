Macron: Jsme ve zdravotní válce, ale Francie ji vyhraje

Francie od úterního poledne omezí kvůli šíření nového typu koronaviru pohyb obyvatel na veřejnosti. V televizním projevu z Elysejského paláce to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. Druhé kolo místních voleb plánované na neděli se odkládá. Od úterního poledne se podle Macrona rovněž na 30 dní uzavřou vnější hranice schengenského prostoru volného pohybu. Francie má již více než 6600 potvrzených případů nákazy koronavirem a 148 mrtvých.

"Jsme ve válce, jsme ve zdravotní válce," uvedl Macron. "Jistě, nebojujeme proti armádě, ani proti jinému národu. Ale nepřítel tu je, neviditelný, nepolapitelný. A postupuje," dodal francouzský prezident. Zdůraznil ale, že Francie válku vyhraje.

Macron oznámil, že od úterního poledne budou moci obyvatelé Francie opouštět své domovy jen v nejnutnějších případech. Podle něj jsou takovými případy nákupy potravin a léků, cesta do práce či návštěva lékaře. Za určitých podmínek bude možné i sportovat.

Omezení pohybu obyvatel bude podle Macrona v platnosti nejméně patnáct dní. Podobná opatření už v minulých dnech přijaly Itálie, Španělsko, Rakousko i Česko.

Zodpovědné chování

Francie už o víkendu uzavřela postradatelné obchody, kavárny a restaurace. Zavřené ode dneška zůstaly také školky, školy či univerzity.

Macron ve svém proslovu ostře kritizoval lidi, kteří nedodržují preventivní opatření proti šíření koronaviru. Francouze vyzval, aby se chovali zodpovědně. "I když nemáte žádné příznaky, můžete být nakažení a můžete nakazit jiné," zdůraznil. Upozornil, že v případě porušení nových nařízení budou hrozit pokuty.

Francouzský ministr vnitra Christophe Castaner později dodal, že do ulic vyšle sto tisíc policistů a četníků, kteří budou dohlížet na dodržování nových pravidel. Pokuta, kterou budou moci za porušení uložit, bude až 135 eur (téměř 3700 korun). Po celé zemi podle Castanera vzniknout kontrolní stanoviště. "Poselství je jasné: Zůstaňte doma!" řekl ministr. Francouzi podle něj budou moci jít od úterního poledne "na čerstvý vzduch" či vyvenčit psa, nebudou moci ale například hrát fotbal.

"Francie nikdy nemusela taková rozhodnutí přijímat v mírových časech," zdůraznil Macron. Nikdo podle něj nedokáže říci, jak dlouho mimořádná situace bude trvat.

Stát pomůže podnikům

Žádná francouzská firma si podle Macrona nemusí dělat starosti, že kvůli přísným opatřením zkrachuje. Stát pomůže a malým a středním podnikům například umožní odložit platby za plyn, elektřinu a vodu, pokud by se dostaly do finančních potíží. Zaměstnavatele Macron vyzval, aby umožnili svým zaměstnancům pracovat z domova. Do péče o nemocné se zapojí také taxikáři a hotely. "Stát to zaplatí," uvedl prezident. V Alsasku, které patří k nejpostiženějším oblastem, postaví armáda polní nemocnici.

Macron také oznámil, že se odkládá druhé kolo místních voleb, které bylo původně plánované na neděli 22. března. První kolo, ve kterém Francouzi vybírali vedení více než 35 tisíc§ měst a obcí, se za přísných preventivních opatření uskutečnilo minulou neděli. Hlasování ale poznamenala rekordně nízká účast, na kterou měly podle francouzských médií vliv i obavy lidí z nakažení koronavirem. Kdy se druhé kolo komunálních voleb uskuteční, Macron neřekl. Premiér Édouard Philippe během dne navrhl jako nový termín 21. června.

Kvůli šíření nového typu koronaviru se prezident Macron rozhodl, že odloží přijímání reforem včetně kontroverzní reformy důchodového systému. Proti té se od loňského prosince ve Francii protestovalo a stávkovalo.

Evropská komise navrhla dočasně zakázat občanům cizích států vstup do unijních zemí s výjimkou nezbytných případů. Macron v dnešním proslovu uvedl, že se vnější hranice schengenského prostoru volného pohybu uzavřou v úterý v poledne. Francouzi, kteří budou v tu dobu mimo schengenský prostor, se "samozřejmě" budou moci vrátit domů, zdůraznil prezident.