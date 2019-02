Macron poprvé v rámci celostátní debaty diskutoval s mladými

Tisícovka lidí ve věku 15 až 25 let se ve čtvrtek večer v malé obci Étang-sur-Arroux zúčastnila diskuse s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, který v rámci nynější "velké národní debaty" poprvé zavítal mezi mladé Francouze. Debata v místní tělocvičně trvala téměř pět hodin a přinesla emotivní i odlehčené momenty a také řadu konkrétních dotazů, uvádí televize BFM TV.

"Je na vás, abyste se vyjádřili!" zdůraznil na úvod Macron. "Nemáte právo říct jenom 'tohle mě nezajímá'. Protože tím v podstatě říkáte 'můj život, moje budoucnost mě nezajímají,' " pokračoval.

Při předchozích pěti vystoupeních v rámci "velké debaty" Macron upřednostnil volené zástupce lidu a navštěvoval hlavně radnice malých obcí. Při šesté příležitosti si vybral jinou cílovou skupinu, přičemž podle Elysejského paláce tvořilo publikum v Étang-sur-Arroux "reprezentativní vzorek" mládeže burgundského regionu.

Celonárodní debatu o směřování Francie iniciovala vláda v polovině ledna jako reakci na protestní hnutí tzv. žlutých vest. Skončit má v polovině března a závěry z ní se očekávají o měsíc později. Deník Le Monde napsal, že Macron do debaty zapojuje mládež jednak ve snaze udržet zájem Francouzů o celý proces, také se však snaží oslovit demografickou skupinu, která se dosud příliš neprojevovala.

Podle BFM TV nicméně o zájmu mladých o politiku svědčí množství konkrétních dotazů, které při čtvrteční akci prezident dostával. Týkaly se školství, zdravotnictví či podpory osob, které při studiích neuspějí. Jeden z nejsilnějších momentů diskuse přinesla podle deníku Le Parisien výpověď gymnazisty o jeho problémech se šikanou.

Mládež je Macronova nová priorita

"Říkáte, že oběti šikany o tom mají mluvit, ale já jsem šikanu zažíval mnoho let a nemlčel jsem, ale věci to nezměnilo," řekl student a Macrona se zeptal, jak hodlá docílit zlepšení přístupu škol. "Naštěstí jsem měl svého bratra, ale na všech školách byli zaměstnanci nečinní," dodal. Macron jej ujistil, že řešení problému šikany představuje pro jeho vládu klíčový závazek.

Po více než čtyřech a půl hodinách diskusí Macron poděkoval účastníkům za otázky a řekl, že "tohle je na politice to nejkrásnější". "Ano, přesvědčil mě, dával dobré odpovědi," řekla posléze BFM TV jedna z účastnic. "Doufám, že během dalších tří let (v úřadu) bude dělat to, co říká, a že to půjde dobře," citovala televize dalšího člena publika.

Francouzský prezident údajně už avizoval účast na několika dalších podobných setkáních s mladými. Le Monde podotýká, že Macronovy vztahy s nejmladšími voliči nejsou zdaleka ideální a například v čerstvém průzkumu agentury Ifop uvedlo 67 procent respondentů ve věku 18 až 24 let, že není "čestný" a "upřímný". Podle listu zatím mládež nebyla jednou z priorit jeho politického programu.