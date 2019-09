Macron se v utajení při poslechu tísňové linky nestačil divit

Francouzský prezident Emmanuel Macron se během úterní inspekce kolem fungování tísňové linky pro oběti domácího násilí nestačil divit. Při jednom z hovorů byl totiž svědkem toho, jak policista odmítl pomoci ženě, která se bála o svůj život. Zprávu přinesl server The Guardian.

Macron nečekaně navštívil národní tísňovou linku pro oběti domácího násilí. Když v tajnosti poslouchal ranní hovory v reálném čase, stal se svědkem selhání ze strany policie. Ta poté ve středu i na jeho popud zahájila interní vyšetřování incidentu, při němž jeden z policistů selhal, když odmítl pomoci ženě, jež byla patrně obětí domácího násilí.

Minimálně stovka žen byla v tomto roce ve Francii zabita svými současnými nebo bývalými partnery. Macron se proto rozhodl, že podnikne tajnou inspekci a bude poslouchat živě operátory na nouzové lince. Stal se tak svědkem hovoru, kdy volala vystrašená 57letá žena, která se bála o svůj život, protože ji dlouhodobě ohrožoval manžel.

Žena tvrdila, že její násilnický manžel ji po letech eskalujícího zneužívání vyhrožuje smrtí a že si přeje ho opustit. Telefonovala přímo z policejní stanice, kde podala na manžela oznámení a policisty požádala, aby ji doprovodili domů a případně ji před manželem ochránili, zatímco si sbalí své věci. Ti ji však odmítli pomoct.

Operátor na lince ji ujišťoval, že je v bezpečí a že ji policie domů doprovodí. "Musí pomoci člověku v nouzi," řekl a vyžádal si k telefonu policistu. Během následujících 15 minut se ho marně snažil přesvědčit, aby ženě pomohl. Policista, který netušil, že Macron celý hovor poslouchá, trval na tom, že to není jeho záležitost, protože by potřeboval soudní příkaz na to, aby ženu mohl doprovodit, což ale není pravda.

Macron tiše jen nevěřícně kroutil hlavou a operátorovi předal papírek se vzkazem: "Úkolem četnictva je ochránit ji, pokud existuje jasné riziko, a to i bez jakéhokoli soudního povolení." Operátor to policistovi sdělil a dodal: "Ta žena je v ohrožení života. Čekáte na to, až ji manžel skutečně zabije?"

Policista přesto odmítl zasáhnout. Viditelně podrážděný prezident se potom zeptal, zda se podobné situace dějí často. Operátor, jenž na nouzové lince pracuje už 20 let, mu odpověděl, že v poslední době čím dál častěji.

K incidentu se vyjádřila francouzská feministka Caroline de Haasová, podle níž byla situace příkladem nedostatečného zaškolení odpovědných osob. "Doufám, že je Emmanuel Macron, nyní seznámen s každodenní realitou žen prožívajících domácí násilí a zasáhne, aby došlo v tomto směru ke zlepšení. Sám to řekl - problém je ve školení, profesionálové nejsou řádně poučeni o tom, jak odhalit domácí násilí nebo jak odpovídat ženám, které jsou jeho oběťmi," řekla s tím, že žádné zákony nebo vyhlášky Macron měnit nemusí. Musí jen posílit financování pro kvalitnější zaškolování.