Macron: Vzdělání je jedinou odpovědí proti lidským bombám

Jedinou odpovědí na světový nárůst náboženského a politického extremismu je vzdělání. Francie proto na konto mezinárodního vzdělávacího fondu přispěje 200 milionů eur. Na konferenci na podporu školství v rozvojových zemích, která se konala v Senegalu, to řekl francouzský prezident Emmanuel Macron. Akce se zúčastnila také světoznámá barbadoská zpěvačka Rihanna.

Na lidské bomby, se kterými se stále potýkáme, je jedinou odpovědí vzdělání, řekl Macron na konferenci Globálního partnerství pro vzdělávání,což je organizace, která pomáhá zlepšit školství v nejchudších zemích světa. Děti nemohou vyrůstat v přesvědčení, že je v životě čeká jen válka, zdůraznil francouzský prezident.

V uplynulých letech se Francie stala terčem několika teroristických činů, včetně útoků v Paříži v roce 2015, při kterých přišlo o život více než 130 lidí. Paříž je také zapojená do boje proti islamistickým teroristům v Africe, zejména v oblasti Sahelu, kde operují skupiny s napojením na Islámský stát (IS) a al-Kájdu.

Pro úspěšný boj proti extremistickým organizacím, včetně těch, které utlačují ženy a snaží se je vyhnat z veřejného prostoru, je nezbytné, aby děti chodily do škol, řekl Macron. Prezident nicméně vzápětí dodal, že zlepšit školství je důležitým úkolem i pro Francii. "Máme problém ve školství, v případě, že pětina dětí neumí dobře psát, číst a počítat, když začnou chodit do školy ve 12 letech," dodal. "Co se dá dělat bez vzdělání? Stáhnout se. Nenávidět ostatní. Oživit nacionalismus," uzavřel Macron.

"Nepřestaneme bojovat, dokud každý chlapec a každá dívka nebudou mít přístup ke vzdělání," řekla jedna z vyslankyň společenství Rihanna. Na Twitteru, kde má 86 milionů sledujících, zpěvačka světové lídry vyzvala, aby se drželi svých závazků týkajících zlepšování světového školství.

Globální partnerství pro vzdělávání žádá dárce o 3,1 miliardy dolarů s cílem zlepšit školství v 65 chudších zemí světa, ve kterých nemůže chodit do školy přibližně 264 milionu dětí. Organizace, jež sídlí ve Washingtonu, vznikla v roce 2002 s hlavním cílem zlepšit školní docházku znevýhodněných dětí.

hi @JulieBishopMP & @TurnbullMalcolm will you step up w/ a 🇦🇺 $200M pledge to #FundEducation at the @GPforEducation conference in Senegal tomorrow? Kick off your 1st year on the #HumanRightsCouncil by giving the universal human right to education! 📚🌏 @claralionelfdn @glblctzn