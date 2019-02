"Macrone, dojdeme si pro tebe domů," provolávají žluté vesty v Paříži

Zatím několik stovek demonstrantů ve žlutých vestách se podle reportérů shromáždilo u Vítězného oblouku v horní části pařížské třídy Champs-Elysées. Ve francouzské metropoli i dalších městech dnes už počtrnácté pokračují sobotní demonstrace hnutí žlutých vest proti prezidentovi Emmanuelu Macronovi a jeho politice. Průzkumy však naznačují pokles podpory veřejnosti těmto protestům, které často přecházely v šokující násilné střety demonstrantů a pořádkových sil.

"Zúčastnil jsem se 12 ze 14 demonstrací. Už nemohu dál snášet tento prohnilý systém," řekl čtyřiačtyřicetiletý Christophe, který na demonstraci přijel z departementu Yvelines u Paříže. "Podívejte na poslední příklad: (expremiér Alain) Juppé byl odsouzen, ale byl jmenován do ústavní rady," dodal tento zaměstnanec velké dopravní společnosti. Ústavní rada je nejvyšší soudní instituce ve Francii, dohlíží mimo jiné na ústavnost předpisů či regulérnost voleb.

Shromáždění pod přísným dohledem pořádkových sil se podle agentury AFP odehrává pokojně, a to i přes hvízdot, odpalování dýmovnic či zpěv popěvků ve stylu "Macrone, dojdeme si pro tebe domů".

V departementu Meurthe-et-Moselle na východě Francie se žluté vesty vrátily na kruhové objezdy, zejména v Pont-a-Mousson, Luneville či Essey-les-Nancy, přestože je policejní prefektura varovala, že nestrpí žádné omezování dopravy.

Ve Štrasburku se podle policie jediné demonstrace zúčastnilo 110 žlutých vest.

Předchozí sobotu se úřady dopočítaly 51 400 demonstrantů, což svědčí o poklesu v posledních týdnech. Samo hnutí však toto oslabení popřelo a hlásilo 118 tisíc demonstrantů.

Po třech měsících od svého vzniku je hnutí nadále rozptýlené a ve veřejném mínění začíná převládat únava. Hnutí začalo protestem proti chystanému zdražení pohonných hmot loni 17. listopadu a získalo si širokou podporu veřejnosti. Ta se ale rozpadá: v průzkumu agentury Elabe, zveřejněném ve středu, poprvé většina Francouzů (56 procent) vyjádřila přání, aby demonstrace skončily.

I přes tyto známky se mnoho členů hnutí nechce vzdát. V Paříži se má demonstrovat po celý víkend, tedy i v neděli. Sobotní akce u Vítězného oblouku má podle výzev na facebooku co nejdéle blokovat tamní náměstí, kde se sbíhá tucet velkých dopravních tepen. V neděli se mají žluté vesty sejít na stejném místě k "ohlášenému a pokojnému" pochodu", který se má ubírat hlavně po levém břehu řeky.

Prefektura nevylučuje ani živelné protesty a slibuje důsledný postup v zájmu zajištění bezpečnosti v hlavním městě. "Násilné demonstrace musejí přestat," apeloval tento týden prezident Macron, po jehož odstoupení demonstranti volají.

Demonstrovat se má dnes i v dalších baštách hnutí, v Bordeaux a Toulouse, jakož i v Marseille, Lyonu, Nantes či Lille.

Mezi vládou, snažící se propagovat širokou debatu o problémech země, a demonstranty, kteří kritizují podle nich fingované rozhovory, mezitím podle AFP pokračuje "dialog hluchých". "To hnutí už nic nepožaduje," usoudil ve čtvrtek ministr vnitra Christophe Castaner. "Nevidím důvod, proč bychom měli přestat, nikdo nás neposlouchá," odvětila Chantal, mluvčí hnutí v Marseille.

