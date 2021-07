Maďarsko pošle podle ministra do vesmíru dalšího astronauta do roku 2025

Maďarsko vyšle do roku 2025 na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) svého astronauta, uvedl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó podle agentury MTI.

Szijjártó v videopříspěvku zveřejněném v pátek na facebooku upřesnil, že Maďarsko vyšle na ISS astronauta ve spolupráci se Spojenými státy. Dodal, že astronaut by měl na oběžné dráze podniknout vědecké experimenty s využitím maďarského zařízení.

Šéf maďarské diplomacie podle dostupných informací hovořil o záměru vyslat druhého maďarského kosmonauta do vesmíru v roce 2024 na konferenci Evropské kosmické agentury (ESA) před dvěma lety v Seville. Tehdy ale hovořil o spolupráci s Ruskem.

První maďarský kosmonaut letěl do vesmíru na palubě sovětské vesmírné lodi. Bertalan Farkas v roce 1980 na oběžné dráze strávil necelých osm dnů.

Maďarština na oběžné dráze ale zazněla i v tomto tisíciletí: americký miliardář maďarského původu Charles Simonyi se v dubnu 2007 jako pátý vesmírný turista podíval na palubě ruské kosmické lodě na ISS a ve vesmíru strávil 13 dnů.

Za to, že maďarsky několikrát promluvil i z vesmíru, Simonyimu při pozdější návštěvě Budapešti děkoval i tehdejší prezident László Sólyom, který mu také udělil vysoké státní vyznamenání za to, že přispěl k mezinárodnímu věhlasu země. Simonyi zavítal do rodných končin na krátkou návštěvu, během níž se také setkal se svým předchůdcem Farkasem. Ten letěl zdarma, zatímco Simonyi, který jmění vydělal mimo jiné jako vývojový inženýr počítačové firmy Microsoft, za cestu do kosmu zaplatil 25 milionů dolarů, tedy více než půl miliardy korun.