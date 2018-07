Maďarsko žádá, aby Srbsko vstoupilo do EU dříve

Maďarsko považuje podporu přijetí Srbska do Evropské unie za jednu ze svých priorit a podle něj by se tak mělo stát dřív než za sedm let, jak to chce Evropská komise. Podle agentury MTI to v pátek řekl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó, který je na návštěvě v Bělehradě.

Evropská komise stanovila rok 2025 jako datum vstupu Srbska do EU, což je podle Maďarska příliš dlouhá doba, řekl agentuře šéf maďarské diplomacie. V této souvislosti také uvedl, že Budapešť chce Rakousku, které je nyní předsednickou zemí Evropské unie, navrhnout, že by zbývajících 21 kapitol v přístupových jednáních se Srbskem mělo být otevřeno do prosince.

Szijjártó, který v Bělehradě hovořil především s prezidentem Aleksandarem Vučičem a s ministryní pro integraci do EU Jadrankou Joksimovičovou, zjevně chválil srbskou vládu za její přístup k maďarské menšině. Prohlásil, že politika Srbska vůči menšinám "může sloužit jako příklad" ostatním zemím regionu, které se chtějí stát členy EU.