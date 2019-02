Makedonie chce do NATO. Ministr už podepsal alianční protokol

Makedonský ministr zahraničí Nikola Dimitrov a velvyslanci členských zemí Severoatlantické aliance podepíšou ve středu před polednem v bruselské alianční centrále protokol o přistoupení balkánského státu k NATO. Krok, o který země usilovala dlouhou dobu, umožnila změna názvu na Severní Makedonie nedávno domluvená s Řeckem.

Dokument musí následně schválit parlamenty všech stávajících 29 členských zemí aliance, což může trvat i déle než rok. Podle médií by měly být první na řadě Atény, které roky makedonský vstup blokovaly. Řecký parlament by měl vstup svého severního souseda do NATO potvrdit už v pátek.

Zatím poslední rozšíření aliance, která přes nelibost Ruské federace dál drží otevřené dveře novým zájemcům o členství, se uskutečnilo v červnu 2017. Tehdy se 29. členem NATO stala balkánská Černá Hora.

Spor o název, který byl dlouhodobým blokem evropských aspirací Makedonie, byl vyřešen dohodou loni v červnu. Název Makedonie, který bývalá jugoslávská republika používá od roku 1991, část řecké politické scény pokládá za zásah do svého historického dědictví a za skrytý územní nárok na stejnojmennou řeckou provincii.