Malta odmítla italskou loď. Na palubě je přes sto migrantů

Loď italské pobřežní stráže Diciotti se 177 migranty na palubě se dostala do podobné situace jako v nedávné době plavidla humanitárních organizací. Po záchranné operaci, která se podle Říma uskutečnila ve vodách Malty, ji ostrovní stát odmítl přijmout. Podle maltské vlády nebyl zásah nutný a loď by měla zakotvit na ostrově Lampedusa. Italský ministr vnitra Matteo Salvini z protiimigrační strany Liga to ale zakázal, napsal na svém webu deník La Repubblica.

Loď Diciotti vzala v noci na čtvrtek na svou palubu celkem 190 migrantů, z nichž 13 bylo převezeno do bezpečí jiným plavidlem kvůli potřebě lékařské péče. Podle Italů měl člun směřující k evropským břehům porouchaný motor a nabíral vodu. Salvini maltské námořnictvo obvinil, že běžencům neposkytlo pomoc a snažilo se člun "doprovodit" do italských vod.

"Byl to neopodstatněný zásah na otevřeném moři, bez jakéhokoli prvku nebezpečí. Vaše tvrzení, podle nichž vás migranti kontaktovali, aby vás informovali, že jsou v ohrožení, nejsou pravdivá," reagovala maltská vláda. "Nebyli v nebezpečí a nepožadovali asistenci, nýbrž chtěli pokračovat v cestě. Neexistuje žádný právní základ pro nárok na zakotvení na Maltě. Lampedusa je blíž," citovala komuniké Valetty La Repubblica.

Vylodění na Lampeduse ale ministr Salvini vylučuje a loď Diciotti tak podle italských médií čeká ve Středozemním moři na další instrukce. Salvini ve čtvrtek uvedl, že o záchranné operaci nebyl jeho resort ihned informován, což je nyní předmětem interního vyšetřování. La Repubblica podotýká, že pobřežní stráž v Itálii spadá do kompetence ministerstva dopravy a infrastruktury. To zatím kauzu nekomentovalo.

K tahanici mezi Maltou a Itálií se vyjádřila Evropská komise, která je podle mluvčí Tove Ernstové připravena podpořit rychlé vyřešení situace. "Sledujeme vývoj velmi bedlivě," řekla Ernstová. Dodala však, že nemá informace o komunikaci mezi EK a členskými zeměmi týkající se případného přerozdělení migrantů.

Zřejmě se tedy zatím nerýsuje dohoda podobná té, která ve středu umožnila po několika dnech čekání lodi Aquarius zakotvit na Maltě i se 141 migranty. Tyto osoby a dalších 114 migrantů si má Malta rozdělit se Španělskem, Francií, Německem, Portugalskem, Itálií a Lucemburskem. Vývoj kolem lodi Diciotti by ale podle zdrojů italských médií mohl účast Říma na plánu ohrozit.