Malta přebere desítky migrantů z lodi Alan Kurdi

Maltské námořnictvo si přebere dalších 44 migrantů, které na moři zachránila loď Alan Kurdi provozovaná německou neziskovou organizací Sea-Eye. Stejné plavidlo přitom v neděli předalo maltským úřadům jinou skupinu 65 migrantů, kterou vzalo na palubu při předchozí záchranné misi. Informovala o tom agentura APA. V pondělí dorazilo do sicilského přístavu Pozzallo plavidlo italské pobřežní stráže, které přivezlo 47 zachráněných migrantů.

Lodě neziskových organizací, které operují na moři u Libye a poskytují pomoc migrantům, kteří se během plavby do Evropy ocitnou v ohrožení života, mají kvůli nařízení italské vlády zakázáno vplout do italských výsostných vod i do tamních přístavů. V minulých týdnech ale hned několik plavidel tento zákaz porušilo.

Loď Alex italské neziskové organizace Mediterranea Saving Humans o víkendu zakotvila na ostrově Lampedusa a italské úřady nakonec povolily 41 migrantům vystoupit na pevninu. Plavidlo bylo dočasně zabaveno a proti kapitánovi Tommasovi Stellovi je vedeno vyšetřování kvůli podezření, že napomáhal ilegální imigraci. Podobně je v Itálii vyšetřována německá kapitánka humanitární lodi Sea-Watch 3 Carola Racketeová, která na Lampeduse nepovoleně přistála se 40 migranty 29. června.

O zakotvení na Lampeduse usilovala i loď Alan Kurdi, ta ale nakonec po domluvě s maltskými úřady zamířila na Maltu. V neděli se tam vylodilo 65 migrantů a plavidlo německé neziskové organizace pak zamířilo znovu směrem k Libyi. Cestou se však okamžitě zapojilo do záchrany 44 lidí na potápějícím se člunu a vzalo je na palubu. Migranty by si mělo převzít maltské armádní plavidlo.

"Krátce poté, co jsme se do oblasti vrátili, naše posádka vyslechla prostřednictvím vysílačky komunikaci tuniských rybářů a hlídkového letounu Colibri, kteří hlásili hrozivý případ maltskému námořnímu záchrannému středisku. Jsme velice rádi, že jsme byli ve správný čas na správném místě a že je nyní dalších 44 lidí v bezpečí," uvedla mluvčí Sea-Eye Carlotta Weiblová.

Mezi 44 zachráněnými jsou tři děti ve věku 15 měsíců, tři roky a pět let. Migranti pocházejí ze Sýrie, Libye, Pákistánu, Bangladéše a Guineje, uvedl list Malta Today.

Téměř padesát migrantů, kteří se v pondělí vylodili na Sicílii, zachránila loď italské pobřežní stráže. Ve skupině migrantů, kteří pocházejí z Pobřeží slonoviny, Kamerunu a Tuniska, bylo deset žen, uvedla agentura APA.

Podle údajů Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) dorazilo letos do Evropy přes Středozemní moře téměř 30 tisíc migrantů. Loni to ve stejném období bylo přes 46 tisíc lidí. Nejvíce migrantů mířilo do Řecka, kam letos do 4. července připlulo 13 997 lidí, do Španělska 10 538. V Itálii se za prvních šest měsíců letošního roku vylodilo 2790 migrantů, loni jich přitom bylo téměř 17 tisíc. Na Maltě napočítali 1278 migrantů, loni jich bylo jen 243. Během plavby přes moře letos zemřelo 681 migrantů.