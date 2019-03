Mary Poppins v Turecku. Vichr odvál slunečník i s mužem

Rozruch doma i v cizině vyvolaly záběry z pouliční kamery ve městě Kadirli v jihoturecké provincii Osmaniyem, kde silný vichr odvál z kavárny slunečník s podstavcem - i s mužem, který se jej pokoušel přidržet.

Sadik Kocadalli se podle ruské redakce BBC dostal až do čtyřmetrové výšky. Dobrodružný let přečkal bez úhony, na rozdíl od muže, na kterého slunečník dopadl. Zraněného museli odvézt do nemocnice se zlomenou nohou a pochroumanými žebry. Ostatní - odvážný letec a jeho přátelé, kteří se také pokoušeli slunečník udržet na zemi - se pak kouskem pochlubili před kamerami.

BBC ovšem mohla líčení dramatické příhody opatřit titulkem vypůjčeným ze slavného románu a ještě slavnějšího filmu Gone with the Wind, který se ve světě překládá jako Odváto větrem, ale v Česku je znám jako Jih proti Severu.

Server Newsru.com zase vypočítal obdobné příhody se šťastným koncem z jiných končin světa: před třemi lety vichr v Číně vynesl školáka až do výše několika metrů, ale dítě z následného pádu vyvázlo jen s pár modřinami. Loni v červnu ve městě Matamata na Novém Zélandu se tornádo zmocnilo třináctiletého chlapce, který ale taky z hrátek se živlem vyšel jen s modřinami. A rovněž loni v červnu vichřice ve městě Commerce City v americkém státu Colorado odvála mobilní toalety až do výše desítek metrů - naštěstí v budkách zrovna nikdo nebyl.