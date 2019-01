Maso z nemocných polských krav skončilo na Slovensku, v ČR není

Maso z jatek v Polsku, kde se porážely nemocné krávy, bylo dovezeno na Slovensko. Oznámila to na svém webu slovenská veterinární a potravinářská správa. Inspektoři chystají u odběratelů masa kontroly. Nejvíce hovězího dováží Slovensko právě z Polska.

Podle slovenských veterinářů zmiňované maso dostali tři podnikatelé na východě země; detaily o dodávkách úřad neposkytl. České ministerstvo zemědělství večer uvedlo, že polské maso mířilo do šesti zemí Evropské unie a že podle polské strany se do ČR nedostalo.

Polské úřady dříve sdělily, že jatka, kde se nemocné krávy porážely, byla uzavřena a že maso nebylo v čerstvém stavu dodáno do jiných členských států unie. Ve středu v podvečer ale české ministerstvo obdrželo informace, podle nichž maso z ilegálních porážek na jatkách v Mazovském regionu v Polsku putovalo přes dva zpracující závody na trhy šesti členských zemí EU. Celkem šlo podle polské veterinární správy o 2162 kg masa, z toho přibližně 200 kilogramů pro slovenský trh a další například do Francie. Do Česka se dle sdělení polské strany závadné maso nedostalo, uvedl mluvčí českého ministerstva zemědělství.

Po zveřejnění informací o výskytu masa z nemocných krav v Polsku nařídily slovenské úřady cílené kontroly ve velkoobchodu, maloobchodu či u jiných odběratelů chlazeného a mraženého masa. České ministerstvo zemědělství už v pondělí ohlásilo zpřísněné kontroly zásilek z Polska.

"Potvrzuje se, že naše kroky byly opodstatněné. Dle mých informací posílá Evropská komise do Polska audit, který má celou věc důkladně prošetřit. Zítra očekávám další podrobné informace z polské strany a budu požadovat vysvětlení. Není možné, aby se maso z nelegálních porážek dostalo do členských zemí, s oficiálními dokumenty a razítky," uvedl podle svého mluvčího český ministr zemědělství Miroslav Toman s tím, že nadále zůstávají v platnosti zesílené kontroly dovozů.