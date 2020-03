Matovič věří, že vyjde sestavení čtyřkoalice

Šéf slovenského protestního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igor Matovič po prvním kole rozhovorů s možnými koaličními partnery řekl, že je optimistou ve své snaze vytvořit po sobotních volbách vládu ze čtyř stran. Bývalý prezident a šéf nejmenší strany v možné příští koalici Andrej Kiska ale vyjádřil pochybnosti ohledně vstupu populistického hnutí Jsme rodina podnikatele Borise Kollára do vlády, což mezi oběma politiky vyvolalo slovní přestřelku.

"Nadále jsem optimistou, bude dobře. Musíme se dohodnout," řekl Matovič po jednání s Kiskou, který stojí v čele nové strany Za lidi.

Protikorupční OLaNO se ziskem 25 procent hlasů přesvědčivě vyhrálo parlamentní volby a Matovič do příští koalice pozval kromě Kiskovy strany a hnutí Jsme rodina také liberální stranu Svoboda a solidarita (SaS). Taková čtyřkoalice by měla ve sněmovně ústavní většinu, kterou chce Matovič využít například k zavedení plošných prověrek soudů.

Kiska zopakoval svůj předvolební názor, že by byl pro vytvoření vlády bez hnutí Jsme rodina, pokud by existovala taková možnost. Bez této formace, která před loňskými eurovolbami spolupracovala s nacionalistickými a protiimigračními stranami, by OLaNO, SaS a Za lidi ale měly ve sněmovně většinu jen tří hlasů.

"Naše strana je připravena převzít spoluodpovědnost a zásadně změnit naši zemi. Na každého člena vlády, na každého zástupce koalice ve státních orgánech musejí být kladeny nejvyšší požadavky," řekl Kiska, jehož strana ve čtvrtek rozhodne o tom, zda zahájí oficiální koaliční jednání. Kiska také zmínil nejasný postoj Kollárova hnutí k otázkám zahraničního směřování země.

Kollár v reakci řekl, že on sám morální kredit má. Podnikatel sice dříve poutal pozornost médií kvůli tomu, že má deset dětí s vícero ženami, po vstupu do politiky před čtyřmi lety ale vyšly najevo také informace o kontaktech Kollára na problematické osoby. Média tehdy například zveřejnila společnou fotografii Kollára s Jurajem Ondrejčákem, kterého slovenské soudy v roce 2014 poslaly na 16 let do vězení kromě jiného za řízení zločinecké skupiny. Kollár dříve také přiznal, že od dětství znal údajného šéfa bratislavského podsvětí Petera Steinhübelä, který byl na konci 90. let zavražděn.

Předseda SaS Richard Sulík zase za nereálné označil plány Kollárova hnutí, aby stát stavěl 25 000 nájemných bytů ročně. Podle Sulíka vláda na to nemá peníze ani pozemky, stavební firmy zase nedisponují potřebnými kapacitami.