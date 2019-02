Mayová bude v Bruselu jednat s Junckerem

Britská premiérka Theresa Mayová navštíví ve čtvrtek Brusel, kde bude jednat s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem, řekl jeho mluvčí Margaritis Schinas. Evropská strana podle něj od Londýna čeká objasnění dalších záměrů britské strany poté, co tamní parlament odmítl domluvený text smlouvy o britském odchodu z EU a Mayovou pověřil tím, aby se pokusila dojednat změny týkající se takzvané irské pojistky.

"Naše pozice byla a je jednoznačná, veřejně jsme ji při řadě příležitostí deklarovali," upozornil Schinas. Představitelé Evropské komise i ostatních 27 členských zemí jednoznačně a mnohokrát uváděli, že nové jednání o textu dohody o brexitu možné není. Unie zároveň zdůrazňuje, že irská pojistka by ideálně nikdy neměla být spuštěna, a pokud ano, tak jen na nezbytně nutnou dobu do dojednání nového a lepšího řešení pro zachování co nejvíce propustné hranice mezi Irskem a britským Severním Irskem.