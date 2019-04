Mayová chce další odklad brexitu. Vše se musí stihnout do voleb

Britská premiérka Theresa Mayová po více než sedmihodinovém zasedání své vlády oznámila, že hodlá požádat Evropskou unii o další odklad termínu odchodu Británie z Evropské unie. Aktuální termín brexitu je 12. dubna. Východisko z brexitové krize chce premiérka nyní hledat v jednáních s předsedou opozičních labouristů Jeremym Corbynem.

Jakýkoli nadstranický plán, který by byl po jednáních s lídrem opozice předložen ke schválení parlamentu, podle Mayové musí být založen na brexitové dohodě, kterou vyjednala v loňském roce s Bruselem. Pokud by poslanci nový brexitový plán neschválili, předložila by jim vláda sérii alternativních návrhů, o kterých by mohli hlasovat.

Mayová také zdůraznila, že vše, co předestřela, se musí stihnout do 22. května, aby se Británie nemusela účastnit voleb do Evropského parlamentu.