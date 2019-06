Mayová chce promluvit s Putinem. Rozmrazí vzájemné vztahy?

Britská premiérka Theresa Mayová zvažuje schůzku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem mezi čtyřma očima, ke které by mohlo dojít během summitu skupiny předních ekonomik G20 v Japonsku, ve snaze začít s rozmrazováním britsko-ruských vztahů. Uvedl to list The Times.

Vztahy Londýna s Moskvou jsou pod bodem mrazu kvůli otravě někdejšího důstojníka ruské vojenské rozvědky a britského špeha Sergeje Skripala a jeho dcery Julije nervově paralytickým jedem novičok ve městě Salisbury loni v březnu.

Londýn z otravy obviňuje Moskvu, která popírá jakoukoliv účast na otravě. Britští spojenci v Evropě a Spojené státy se přiklonili k názoru Londýna, což vedlo k největšímu vyhoštění ruských diplomatů od dob studené války. Na oplátku Rusko vyhostilo západní diplomaty.

Podle deníku by se schůzka mohla uskutečnit jedině, kdyby splnila účel. Mayová se naposledy s Putinem setkala na summitu G20 loni v listopadu v Argentině, kde ji ruský prezident neformálně oslovil, poznamenala agentura Reuters.