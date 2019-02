Mayová chce záruku, že irská pojistka bude dočasná

Cílem britské premiérky Theresy Mayové před večerním jednáním v Bruselu je získat od Evropské unie nová ujištění o tom, že tzv. irská pojistka v brexitové dohodě by nemohla platit trvale. Uvádí to na svých webech deníky The Guardian a The Daily Telegraph. Britská vláda podle všeho ustoupila od požadavku upravit "rozvodovou" dohodu s EU, což je krok, který unijní země odmítají.

Ještě v úterý mluvčí Mayové na pravidelné tiskové konferenci zopakoval, že vláda usiluje o návrat k vyjednávání o textu brexitové dohody. Ministr financí Philip Hammond ale podle The Guardian večer potvrdil, že "alternativní ujednání", které místo irské pojistky požadují britští poslanci, již není vládním cílem.

"Downing Street nyní koncentruje své snahy na dohodnutí nového právního textu, který by stanovil, že pojistka, jež by Británii svázala v celní unii s EU, nemůže být časově neomezená," píše The Daily Telegraph.

Brexitová dohoda přitom krizový plán vytvořený pro odvrácení hraničních kontrol mezi Irskem a Severním Irskem definuje jako dočasné opatření. EU ale nechce stanovit konkrétní nejzazší termín pro ukončení jeho platnosti a britský generální prokurátor Geoffrey Cox loni ve své analýze uvedl, že by teoreticky mohla působit neomezeně, což má za následek odpor řady euroskeptických britských poslanců. EU nicméně zdůrazňuje, že zavedení pojistky, případně její dlouhodobé uplatňování, si stejně jako Londýn rovněž nepřeje.

Mayová se ve středu v 18.30 SEČ sejde s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem a už předtím bude v Bruselu jednat Cox a britský ministr pro brexit Stephen Barclay. Ačkoli by pokrok v podobě nového ujištění týkajícího se pojistky nejspíše sám o sobě nebyl pro britské poslance dostatečný, mohl by vést k tomu, že generální prokurátor Cox změní svou interpretaci tohoto mechanismu. Šéf britské diplomacie Jeremy Hunt se nechal slyšet, že pokud by se tak stalo, schválení dohody o brexitu v Dolní sněmovně by bylo možné.

Odchod bez dohody je pravděpodobný

Podle The Daily Telegraph i agentury Bloomberg plánuje Mayová postavit britské poslance před nové hlasování o dohodnutých podmínkách brexitu začátkem příštího týdne. Chce tak prý předejít rezignacím velkého počtu členů vlády, které jí hrozí v případě pokračování patové situace kolem brexitu. Mayová by za takové situace rovněž mohla nad brexitovým procesem ztratit kontrolu, neboť už za týden by se mohlo znovu hlasovat o opozičním plánu s cílem vynutit si odklad brexitu, a zabránit tak odchodu z EU bez dohody.

Pokud jednání v Bruselu přinese posun, lídři členských zemí Unie by mohli plán potvrdit o víkendu v egyptském Šarm aš-Šajchu, kde se uskuteční summit s představiteli Ligy arabských států. Předseda EK Juncker nicméně očekávání před pondělními schůzkami mírnil. "Nevidíme dostatečný posun na to, abych mohl čekat, že to bude diskuse s konkrétním výsledkem. Nevím, s čím zítra paní Mayová přijde."

Pravděpodobnost, že Británie na konci března odejde z EU bez dohody, každým dnem roste. Podle moderátora televize ITV Roberta Pestona nyní unijní představitelé otevřeně odhadují možnost tohoto scénáře na 60 procent.