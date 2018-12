Mayová: Debata o brexitu bude pokračovat druhý týden v lednu

V debatě o dohodě o brexitu, kterou premiérka Theresa Mayová vyjednala s Evropskou unií, bude britský parlament pokračovat 9. ledna. Na twitteru to oznámila Andrea Leadsomová, která dojednává vládní záležitosti v Dolní sněmovně. Termín hlasování o dohodě zatím stále znám není. Mayová dříve řekla, že má v úmyslu nechat hlasovat v týdnu od 14. ledna. Britská média mezitím informovala, že je britská vláda rozdělena v názoru na to, jaký by měl být další postup po předpokládaném odmítnutí dohody.

Debatu o brexitové dohodě, kterou vyjednala britská vláda v Bruselu, vedli poslanci Dolní sněmovny již na začátku prosince. Po třech dnech ale byla zastavena, neboť Mayová zrušila hlasování o dohodě plánované na 11. prosince. Přiznala tehdy, že by byla dohoda zamítnuta a slíbila, že vyjedná v Bruselu další záruky pro takzvanou irskou pojistku. Právě ta mnoha poslancům na brexitové dohodě vadí nejvíce.

Podle Leadsomové budou poslanci debatovat ve středu 9. a ve čtvrtek 10. ledna. Pokud se rozhodnou, že budou zasedat i v pátek, tak by se mohlo debatovat i 11. ledna. Kdy se bude o dohodě hlasovat, Leadsomová neoznámila. Podle dřívějšího vyjádření premiérky Mayové to ale bude ve třetím týdnu nového roku, tedy od 14. ledna.

Britští ministři jsou ale zjevně nejednotní v názoru na to, co by se mělo stát v případě, že poslanci v lednu dohodu s EU odmítnou. Ministryně práce Amber Ruddová, která je blízkou spojenkyní premiérky Mayové, uvedla, že v případě odmítnutí dohody by existoval "přesvědčivý argument" pro druhé referendum. Mayová přitom další lidové hlasování dlouhodobě odmítá, což znovu potvrdil i mluvčí britské vlády.

Také Leadsomová označila druhé referendum za nepřijatelné. Alternativním řešením by podle ní mohl být "řízený" odchod z EU bez dohody. Možné by podle ní bylo situaci řešit pomocí "minimalistické" dohody, která by mírnila negativní důsledky odchodu z EU bez dohody. Mluvčí britské vlády však na pravidelné tiskové konferenci připomněl, že Brusel variantu "řízeného" brexitu bez dohody odmítá.

"EU dala jasně najevo, že nebude žádná dohoda o odchodu (Británie z EU), která by neobsahovala irskou pojistku," řekl mluvčí. Někteří ministři už podle agentury Reuters varovali, že stane-li se ze scénáře odchodu Británie z EU bez dohody oficiální vládní politika, na svou funkci rezignují.

Londýn a Brusel už v minulých dnech zveřejnily plány s opatřeními, která by měla v případě brexitu bez dohody omezit negativní dopady tohoto kroku. Svůj vlastní plán zveřejnilo také Irsko, na které by měl takovýto scénář "závažné dopady". Británie by měla Evropskou unii opustit 29. března příštího roku. Do brexitu tak zbývá již méně než 100 dní.