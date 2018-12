Mayová hraje vabank. Labouristé větří krev, toryové kují pikle

Téma brexitu se v pondělí dostalo na titulní stránky všech britských deníků. S ohledem na úterní hlasování Dolní sněmovny o brexitové dohodě s Evropskou unií se řada listů shoduje, že premiérka Theresa Mayová má před sebou možná poslední týden ve funkci. "Labouristé větří krev a rebelové od toryů kují pikle, jak se jí zbavit, napsal bulvární list Daily Mirror v článku, který doprovodil titulkem Konec vlády Mayové.

Podobný názor má deník i, který své čtenáře informoval o tom, jak se nespokojenci z řad konzervativců šikují, aby Mayovou zapudili. List rovněž informoval o možných kandidátech, kteří by Mayovou nahradili. Někdejší ministři pro brexit, práce a zahraničí Dominic Raab, Esther McVeyová a Boris Johnson, o kterých se v této souvislosti často spekuluje, totiž odmítli vyloučit, že by se o funkci zajímali.

"S blížícím se hlasováním se Mayová modlí za vykoupení," uvedl v titulku The Daily Telegraph. Ten v článku podobně jako konkurenční média použil nedělní fotografii Mayové, která v dešti přes hřbitov odchází z kostela v Maidenheadu.

Osudu Mayové se věnuje rovněž The Times, který poznamenal, že rebelové se připravují na vyslovení nesouhlasu s Mayovou jako lídryní konzervativců, což by znamenalo pád její vlády. Aby se tak stalo, musí nejméně 48 konzervativních zákonodárců předložit příslušnému sněmovnímu výboru dopisy s vyjádřením nedůvěry premiérce. Nejmenovaný bývalý ministr listu The Times řekl, že by byl velmi překvapen, pokud by výbor tento týden 48 dopisů nedostal.

The Times považují brexit za jednu z největších výzev, kterým Británie kdy čelila. Tématu se proto věnuje komentářem, ve kterém varuje před odmítnutím plánu Mayové.

"Jakákoli varianta brexitu může skončit špatně," napsal v komentáři deník The Times, podle kterého ale jedině plán Mayové nabízí jasný přehled a potenciál hladce projít odlukou. Pokud v úterý parlament dohodu odmítne, zbudou jen ty nejhorší scénáře, které se Britům začnou sypat na hlavu.

"Rezignace premiérky, hlasování o důvěře, možnost nových voleb, rozhodnutí uspořádat druhé referendum, případně vůbec žádná dohoda," uvedl The Times. Deník zároveň varoval, že i když parlament hlasování o plánu odloží, hrozby zůstanou.

Zastánci tvrdého brexitu, tedy odchodu Británie ze všech unijních struktur, sice říkají, že všechna rizika takovéhoto postupu se za cenu nezávislosti na unijním právu vyplatí podstoupit, ale podle The Times jako bezprostřední dopad hrozí ekonomická katastrofa.

"Může to být jen krátký otřes, jak tvrdí zastánci tvrdého brexitu, ale může to trvat také mnohem déle než irská pojistka," poznamenal The Times. Takzvaná irská pojistka je jedním z hlavních terčů kritiky zastánců tvrdého brexitu z řad konzervativců, ale i členů severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), která drží menšinovou vládu Mayové u moci. Pojistka by měla zajistit, že na hranici mezi Irskem a Severním Irskem nevznikne ostře střežená hranice v případě, že se Británie s EU během přechodného období po brexitu nedohodne na budoucích vztazích.