Mayová na konferenci vyzdvihla spolupráci s českou policií

Británie zůstane podle premiérky Theresy Mayové i po brexitu zcela oddána evropské bezpečnosti. Mayová to dnes řekla v projevu na mnichovské bezpečnostní konferenci. Evropská bezpečnost je naše bezpečnost, prohlásila. Jako úspěšný příklad spolupráce uvedla rozbití gangu otrokářů v Británii s pomocí české policie.

Vnitřní a vnější bezpečnost jsou podle Mayové stále více propojené, a proto je nutné, aby Británie s Evropskou unií v bezpečnostních otázkách úzce spolupracovala i po svém vystoupení z osmadvacítky. Takové řešení je podle ní v zájmu všech. Bude k němu ale potřeba skutečná politická vůle na obou stranách.

Také Lavrov nebo McMaster

Mezi nejsledovanější projevy druhého dne mnichovské bezpečnostní konference budou patřit vystoupení kromě britské premiérky Theresy Mayové, také ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova a bezpečnostního poradce amerického prezidenta Herberta McMastera.

This is it: Day 1 of the Munich Security Conference 2018! The full #MSC2018 program and list of participants is now available on our homepage: https://t.co/v4UbwAdfsP pic.twitter.com/oPvpxrdL0z