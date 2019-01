Mayová odmítla, že by její vláda mohla zrušit brexit

Vyhnout se neřízenému odchodu Británie z Evropské unie bez dohody lze jen dvěma způsoby: schválením dohody, nebo zrušením brexitu. Během interpelací v parlamentu to ve středu řekla britská premiérka Theresa Mayová, podle které její vláda brexit rušit nehodlá. Předseda opozičních labouristů Jeremy Corbyn označil úterní odmítnutí brexitové dohody, kterou předložila Mayová parlamentu, za "nejhorší porážku v historii naší demokracie".

"Pokud nechcete brexit bez dohody, musíte zajistit, že budete mít dohodu," řekla Mayová. Podle ní existují jen dva způsoby, jak se divokému odchodu Británie z EU vyhnout. "Prvním je souhlasit s dohodou, druhým je zrušit článek 50," řekla premiérka s odkazem na článek lisabonské smlouvy, jehož aktivací formálně začal proces odchodu z EU.

Zrušení aktivace článku 50, a tedy zastavení brexitu, je podle Mayové něčím, co by bylo v rozporu s vůli lidu vyjádřenou v referendu z roku 2016 a něčím, co "tato vláda neudělá".

Na počátku vládních interpelací se Mayová střetla především s lídrem opozice Jeremym Corbynem. Ten ve svém proslovu požádal o opravu záznamu z úterního jednání, kdy řekl, že odmítnutí brexitové dohody je největší porážkou vlády v parlamentu od 20. let minulého století. Ve skutečnosti to podle něj byla "největší porážka v historii naší demokracie". Každý jiný premiér by podle Corbyna po výsledku úterního hlasování podal demisi.

Corbynův slovní útok na premiérku se však z velké části netýkal brexitu, nýbrž chudoby v Británii, která se podle něj za konzervativních vlád zvýšila. Premiérka to odmítla.