Mayová ustála hlasování o nedůvěře. Zůstává premiérkou

Britská premiérka Theresa Mayová ustála hlasování poslanců své vlastní strany o nedůvěře, ve kterém se rozhodovalo, zda bude dál vůdkyní Konzervativní strany a potažmo i předsedkyní vlády. Informoval o tom poslanec Graham Brady, předseda výboru, který měl sčítání na starosti. V tajném hlasování podpořilo Mayovou 200 poslanců, 117 jí vyjádřilo nedůvěru.

Zákonodárci vládní Konzervativní strany, jichž se hlasování zúčastnilo všech 317, odpovídali v tajném hlasování na otázku, zda mají důvěru v Theresu Mayovou jako svou vůdkyni. Aby svou funkci Mayová uhájila, potřebovala získat prostou většinu 159 z 317 zákonodárců Konzervativní strany. Kritikové premiérky Mayové vyvolali hlasování v souvislosti s bouřlivými spory kolem příprav na odchod země z Evropské unie.

JUST IN: Theresa May says she is "grateful" for the support she received in tonight's confidence vote, and that she has listened to the Tory MPs who voted against her https://t.co/4qvasGRc07 pic.twitter.com/sva0wl9wNY