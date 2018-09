Mayová: Útok na Skripalovy spáchali příslušníci rozvědky GRU

Britská vláda měla pravdu, když v březnu připsala odpovědnost za útok nervovým jedem novičok Rusku. Dvojice podezřelých známá jako Alexander Petrov a Ruslan Boširov pracuje pro ruskou vojenskou rozvědku GRU. V parlamentu to řekla britská premiérka Theresa Mayová.

Podle premiérky plán březnového útoku v jihoanglickém Salisbury musel být schválen nejen uvnitř GRU, ale také vysoce postavenými představiteli státu. Mayová řekla, že působení GRU je "hrozbou pro všechny naše spojence a naše občany". Podle ní je potřeba posílit společnou ostražitost vůči GRU.

Bývalý ruský agent Sergej Skripal byl otráven novičokem společně se svojí dcerou Julijí 4. března. Podíl na útoku spáchaném látkou vyvinutou v sovětských laboratořích Rusko od počátku vehementně odmítá. Podle Mayové ale Rusko jen "mlžilo a lhalo". Pouze Rusko má prý prostředky a operační zkušenosti na provedení podobného útoku.

"Přijmeme veškerá možná opatření pro jejich zadržení (pachatelů), vydání a pro to, aby byli postaveni před spravedlnost," řekla Mayová. Běžná žádost o vydání by ale podle ní byla bezvýsledná, což dnes uvedla také prokuratura. Británie bude usilovat o nové sankce Evropské unie proti Rusku, dodala premiérka.

Podporu jejímu stanovisku vzápětí vyjádřil velvyslanec Spojených států v Británii Woody Johnson. "Spojené státy a Spojené království drží pevně pospolu, když žádají od Ruska přijetí odpovědnosti za jeho akt agrese na britském území," napsal na twitteru.

Important statement from PM May. The U.S. & UK stand firmly together in holding Russia accountable for its act of aggression on UK soil. #Salisbury