Měli bychom překonat rozpory a sjednotit se, říká Mayová

Britská premiérka Theresa Mayová vyzvala konzervativní poslance, aby v národním zájmu překonali rozpory ohledně vystoupení země z Evropské unie. Podle agentury Reuters to napsala v dopise spolustraníkům v Dolní sněmovně. Její kancelář oznámila, že premiérka se příští týden v Bruselu znovu k jednání o brexitu sejde s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem.

Datum jednání s Junckerem oznámeno nebylo. Premiérčina kancelář uvedla, že Mayová chce v příštích dnech hovořit s vedoucími představiteli každého z členských států EU.

Britský ministr pro brexit Stephen Barclay se v pondělí setká s hlavním unijním vyjednavačem Michelem Barnierem. O den později má britský generální prokurátor Geoffrey Cox v projevu nastínit, jaké změny v dohodě o brexitu jsou žádoucí, aby se země kvůli irské pojistce neocitla v "trvalé pasti".

Mayová minulý čtvrtek v parlamentu utrpěla porážku v symbolickém hlasování o brexitu a do Bruselu za Junckerem pojede podle agentury Reuters oslabená. Sporným bodem zůstává hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem a její průchodnost po vystoupení Spojeného království z EU.

V dopisu konzervativním poslancům ministerská předsedkyně varovala před rozpory uvnitř konzervativního tábora. "Naše strana může učinit to, co v minulosti učinila tak často: oprostit se od toho, co nás rozděluje, a sjednotit se za tím, co nás spojuje. Obětovat, je-li to nutné, osobní zájmy ve jménu nejvyšší služby zájmům národa," napsala Mayová.