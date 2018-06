Merkelová a Conte: Evropa potřebuje více solidarity k migrantům

Evropa potřebuje více solidarity v oblasti migrace, shodli se v pondělí v Berlíně německá kancléřka Angela Merkelová a italský premiér Giuseppe Conte. Řekli to na tiskovém briefingu před společným jednáním, při němž se chtějí zaměřit právě na migraci.

"Evropská unie musí změnit svou perspektivu," prohlásil Conte. "Itálie nemůže nadále jednat sama," míní. Jsou podle něj potřeba mechanismy, které zajistí přiměřenou solidaritu.

"Chceme podpořit italské přání týkající se solidarity a doufáme, že i Německo se setká s pochopením pokud jde o solidaritu v Evropě v otázkách migrace," řekla Merkelová. Zároveň připomněla, že do obou zemí směřuje velké množství běženců.

Jak přesně by taková solidarita měla vypadat, šéfka německé vlády neuvedla. V poslední době ale hovoří o tom, že by nemuselo jít o přerozdělování běženců, k němuž nadále například v zemích Visegrádu (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) panuje velký odpor, ale o takzvanou flexibilní solidaritu. Rozhodování o konkrétních příspěvcích v migrační politice by v takovém případě zůstalo na jednotlivých státech. Země, které nechtějí přijímat běžence, by mohly výrazněji přispívat finančně nebo jinak.

S italským premiérem chce Merkelová konkrétně jednat o ochraně vnějších hranic Evropské unie, o bilaterální spoluprácí v oblasti migraci nebo o krocích, jak zlepšit situaci v Libyi, odkud do Evropy přichází řada běženců. Zmínila se také o možnosti, že by se už na libyjském území v budoucnu mohla odehrávat alespoň část azylového řízení. Oba šéfové vlád se podle všeho budou zabývat také otázkou vracení migrantů přímo z hranic spolkové republiky, která nyní rozděluje německou vládu.