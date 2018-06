Merkelová dumá, co s migrací. Rakousko dělá manévry u hranic

Německá kancléřka Angela Merkelová se před čtvrtečním summitem prezidentů a premiérů zemí Evropské unie dál snaží nalézt evropské řešení migrační otázky. Kvůli přípravě summitu se sejde s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem a migrace bude zřejmě i jedním z témat jejího setkání s novým španělským premiérem Pedrem Sánchezem. Večer kancléřku čeká schůzka se špičkami stran německé vládní koalice včetně ministra vnitra Horsta Seehofera, se kterým se pře o migrační plán.

Merkelová se nejprve setká se španělským premiérem Sánchezem, jehož vláda je na rozdíl od předcházejícího kabinetu Mariana Rajoye k migrantům o něco vstřícnější. Prokázala to například přijetím lodi Aquarius s více než 600 migranty na palubě, které odmítly své přístavy otevřít Itálie i Malta.

V poledne čeká kancléřku jednání s předsedou Evropské rady Tuskem, který v rámci přípravy summitu EU objíždí evropské metropole. I s bývalým polským premiérem bude podle všeho Merkelová hovořit hlavně o migraci. Kromě Tuska budou summit připravovat také ministři unijních zemí zodpovědní za evropské záležitosti, kteří se sejdou v Lucemburku.

Po přijetí zahraničních politiků čeká večer Merkelovou jednání s vrcholnými představiteli stran německé velké koalice. Kromě premiérky, která je předsedkyní CDU, se ho zúčastní předsedkyně sociální demokracie Andrea Nahlesová a předseda bavorské CSU Horst Seehofer. Právě spor s ministrem vnitra Seehoferem o řešení migrační otázky uvrhl německou vládu do nejhlubší krize od jejího vzniku letos v březnu. Seehofer chce odmítat některé migranty už na hranici; Merkelová je proti, neboť se obává dominového efektu v rámci Evropy.

Na situaci, kdy by Německo od 1. července odmítalo migranty už na hranicích, jak žádá Seehofer, se bude připravovat Rakousko, kterého by se opatření dotklo asi nejsilněji. Na hranici se Slovinskem u štýrského Spielfeldu, kudy v roce 2015 prošly statisíce migrantů na cestě do Německa, budou rakouská armáda a policie pořádat cvičení zaměřené na zadržování migrantů.