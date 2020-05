Merkelová hovořila o finanční podpoře okolních zemí a postupném otevírání hranic

Německo musí pomoci sousedním zemím v Evropské unii oživit po koronavirové krizi své ekonomiky. Podle agentury Reuters to v úterý na jednání s poslanci konzervativní unie CDU/CSU řekla kancléřka Angela Merkelová.

Pro Německo jako exportní zemi je důležité, aby se jeho partnerům v EU také dařilo dobře, řekla Merkelová podle Reuters, která se odvolává na účastníky jednání. Kancléřka to řekla v kontextu s konzultacemi o unijním programu obnovy, jehož rozsah a financování jsou zatím nejasné.

Německo je podle Reuters nejúspěšnější velkou evropskou zemí v boji proti koronaviru, částečně i díky masivnímu testování, což umožnilo částečné znovuotevření největší evropské ekonomiky. Merkelová však na úterní schůzi poznamenala, že není v ničím zájmu, aby pouze Německo bylo po krizi silné.

Merkelová se podle informovaných zdrojů shodla s šéfem konzervativní frakce Ralphem Brinkhausem, že Německo bude muset převést mnohem více peněz do Bruselu. Do rozhodování o finanční pomoci Německa má být zapojen Spolkový sněm, napsala agentura Reuters. Brinkhaus podle ní předtím řekl, že Německo chce svým partnerům v EU pomoci, ale musí vědět, na co se miliardy eur použijí.

Evropská komise by měla příští týden představit revidovaný návrh sedmiletého rozpočtu EU.

Otevírání hranic

Německá kancléřka při jednání s konzervativními poslanci dále uvedla, že Německo by brzy mohlo v součinnosti se sousedními zeměmi začít otvírat hranice. Vyplývá to z informací agentury DPA. Při otvírání hranic směrem k sousedům bude podle ní často uplatňován dvoustupňový proces. Poukázala však údajně i na to, že Česká republika a Polsko zavedly hraniční kontroly ze své strany.

Kancléřka podle zdrojů DPA zdůraznila, že kontroly na hranicích nemohou pokračovat donekonečna. Změny u hraničních kontrol se podle ní musí vždy provádět v součinnosti se sousedy.

DPA k tomu poznamenala, že především z příhraničních regionů byl na vládu vyvíjen tlak, aby hraniční kontroly zavedené kvůli koronavirové krizi uvolnila. Merkelová se nyní údajně snaží popuzené poslance uklidnit.

Pokud to umožní vývoj epidemiologické situace, je tu jasná perspektiva obnovení schengenského systému otevřených vnitřních hranic v EU, řekla Merkelová. Ze všeho nejdůležitější je podle ní otevření hraničních přechodů. Na mnoha místech se bude proces otvírání odehrávat ve dvou fázích.

Podle informací DPA má o tomto tématu ve středu jednat vládní kabinet a do pátku se k němu má vyjádřit německý ministr vnitra Horst Seehofer. Vyjasněna musí být také otázka karantény u příjezdů do Německa.

Francouzský prezident Emmanuel Macron údajně už v pondělí v telefonickém rozhovoru s Merkelovou řekl, že jeho země chce v hraničních kontrolách pokračovat ještě do poloviny června. Na německo-francouzské hranici se však mají podnikat kroky k normalizaci s cílem vrátit se v červnu k původnímu schengenskému systému otevřených hranic, pokud to dovolí epidemiologická situace.

Podle Merkelové Francie nehodlá zrušit kontroly na hranicích se žádným ze svých sousedů už 15. května. Existuje ale podle ní mnoho možností uvolňování.

Hraniční kontroly

Totéž platí také pro Rakousko a Švýcarsko, řekla kancléřka podle informovaných zdrojů. Na hranicích s Nizozemskem a Belgií Německo hraniční kontroly nezavedlo a tak to má i zůstat. Polsko a Česko zavedly své hraniční kontroly. O režimu na hranicích s Dánskem a Lucemburskem mají jednat i šéfové regionálních vlád.

Návrat k normálu na hranicích je důležité mimo jiné pro pendlery. Podle DPA mnoho poslanců CDU/CSU před úterním vyjádřením Merkelové požadovalo urychlené otevření hranic. Například generální tajemník CDU Paul Ziemiak požadoval otevření hranic do Švýcarska, Francie a Polska. Situace je dnes podle něj jiná než na začátku pandemie.

Uvolňovat hraniční kontroly chce na některých svých hranicích také Česká republika. Podle ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka (ČSSD) jsou nejdál jednání se Slovenskem a Rakouskem.

Rakousko sice minulý týden prodloužilo zdravotní hraniční kontroly, včetně těch na hranicích s Českou republikou, ale také naznačilo, že by chtělo do léta otevřít hranice s Německem. Ministr vnitra Karl Nehammer v minulý týden v rozhovoru s listem Salzburger Nachrichten uvedl, že vláda o brzkém otevření hranic jedná i s Českem, Švýcarskem a Slovenskem.