Merkelová lituje, pokud ohledně příslibu došlo k nedorozumění

Německá kancléřka Angela Merkelová lituje, jestli ohledně příslibu Česka a Maďarska dohodnout se na přijímání migrantů z Německa došlo k nedorozumění. Řekla to v rozhovoru s televizí ZDF. Není podle ní jisté, zda se podaří vyřešit spor s bavorskou Křesťanskosociální unií (CSU) ohledně migrace, který ohrožuje existenci německé vládní koalice.

"Vůbec nic jsme nedojednali, jde o rozhovory, které by se mohly konat," řekla Merkelová, která o příslibu 14 zemí dohodnout se na urychleném navrácení migrantů registrovaných v jiné zemi EU psala v dopise svým politickým partnerům.

Mezi státy, jež zmiňovala, byly i Česko, Maďarsko a Polsko, které její migrační politiku dlouhodobě kritizují. Všechny tři země popřely, že s nimi Německo o této záležitosti jednalo a případnou dohodu odmítly.

Nicméně podle mluvčího německé vlády česká strana vyjádřila ochotu jednat o dohodě ohledně zlepšené spolupráce při vracení migrantů z Německa do státu EU, v němž byly zaregistrovány.

"Je to vážné, to ví každý," zhodnotila kancléřka spor o migraci s CSU, sesterskou stranou její Křesťanskodemokratické unie (CDU), jejichž dekády trvající svazek je nyní v ohrožení. Řekla ale, že chce s CSU dál spolupracovat. CSU čekají na podzim zemské volby a s vidinou, že voliči v Bavorsku přejdou ke krajně pravicové Alternativě pro Německo, volá strana po tvrdším přístupu k problematice migrace. "Sdílím názor CSU, že je třeba omezit počet imigrantů, které do Evropy přivádějí pašeráci, a také sdílím názor, že žadatelé o azyl si jednoduše nemohou vybírat, do jaké země chtějí jít," uvedla kancléřka. S CSU ji prý rozděluje jen to, jakým způsobem migraci omezit.

O přístupu k migraci a o sporu mezi CSU a Merkelovou na oddělených schůzkách jednají vrcholní politici obou stran.