Merkelová: Německo prochází zkouškou, kterou nezažilo od války

Celé Německo podle kancléřky Angely Merkelové prochází zkouškou, jakou nezažilo od druhé světové války. Jde o zcela výjimečnou a vážnou dobu. Šéfka německé vlády to řekla ve čtvrtek v projevu v parlamentu k epidemii způsobené koronavirem. Vyjádřila také přesvědčení, že spolková republika není zdaleka na jejím konci. S nákazou podle ní bude žít ještě dlouho.

"My všichni, vláda a parlament, celá naše země, čelíme zkoušce, jaká tu od druhé světové války, od let založení spolkové republiky nebyla. Nejde o nic menšího než o životy a zdraví lidí," řekla Merkelová v úvodu svého projevu, který trval necelou půlhodinu.

Rozhodnutí omezit kvůli infekci některé základní občanské svobody označila kancléřka, která zemi vede už od roku 2005, za jedno z nejtěžších ve své politické kariéře. Pro opatření podle ní neexistuje ve spolkové republice žádný historický příklad. Přesto bylo nutné, aby se šíření koronaviru podařilo zpomalit. "Je to velmi cenné, získali jsme čas," uvedla s tím, že německé zdravotnictví situaci zvládá.

Úspěch, kterého země zatím dosáhla, je podle Merkelové ale stále křehký. "Pohybujeme se na tenkém ledě, dá se také říci na nejtenčím ledě," podotkla. Když teď budou mít lidé trpělivost, budou se pak moci o to rychleji vrátit k normálnímu životu, míní. Kritizovala proto spolkové země, které podle ní přijatá opatření uvolňují příliš rychle.

Kancléřka nikoho nejmenovala, ale její slova patrně směřovala především na adresu ministerského předsedy nejlidnatějšího Severního Porýní-Vestfálska Armina Lascheta, který usiluje o velmi rychlý návrat k normálu.

Kancléřka ocenila práci WHO

Markelová se vyjádřila i k mezinárodním rozměrům epidemie, když jako nepostradatelného partnera ocenila Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), kterou tvrdě kritizuje například americký prezident Donald Trump.

Poznamenala také, že nákaza ukázala, že Německo i Evropská unie si do budoucna pro podobné případy musí vybudovat vlastní kapacity pro výrobu ochranných zdravotnických pomůcek. Premiérka zdůraznila, že Německu se může dařit dobře jen tehdy, když se bude dobře dařit i Evropě. Aby se z ekonomických následků, které ještě není možné přesně odhadnut, zotavily i ostatní evropské země, měla by SRN být připravena dočasně výrazně zvýšit své příspěvky do rozpočtu EU, uvedla.

Merkelová očekává, že koronavirus bude ještě dlouhou dobu tím nejzásadnějším tématem, kterým se nejen politici budou muset zabývat. "Nikdo to neslyší rád, ale je to pravda. Nežijeme v konečné fázi pandemie, ale stále na jejím začátku. S tímhle virem budeme muset žít ještě dlouho," prohlásila.