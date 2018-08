Merkelová: S Gruzií v NATO nepočítám. Ne v blízké budoucnosti

Německá kancléřka Angela Merkelová v pátek při návštěvě Tbilisi dala najevo, že s brzkým přistoupením Gruzie do Severoatlantické aliance nelze počítat. Za důvod označila spor s Ruskem o separatistické provincie Abcházie a Jižní Osetie, jejichž nezávislost Moskva po krátké válce s Gruzií před deseti lety uznala. Podle Tbilisi jde o "okupovaná území", na nichž jsou ruští vojáci.

"Musíme být čestní a poctivě řečeno nevidím možnost rychlého přijetí Gruzie do NATO. V souvislosti s Abcházií a Jižní Osetií nemůžeme hovořit o rychlém vstupu Gruzie do NATO. Každopádně takové je stanovisko Německa a to se nezmění," řekla Merkelová při setkání se studenty během druhého dne návštěvy v gruzínském hlavním městě.

Kancléřka také prohlásila, že Abcházie a Jižní Osetie jsou součástí Gruzie, a porušení územní celistvosti Gruzie označila za "nejhrubší nespravedlnost". Na dotaz jednoho ze studentů, zda má problém s výrazem okupace, připustila, že jde o okupaci pětiny Gruzie.

Merkelová dodala, že na tuto otázku hledí i v kontextu situace na Ukrajině. Ta také usiluje o členství v NATO, ale je ve sporu s Ruskem o anektovaný Krym a o povstalci ovládanou část Donbasu.

"Rusko je důležitou zemí ve světě a Německo si přeje dobré vztahy s Ruskem," uvedla kancléřka a ujistila, že "Evropská unie a NATO nejsou nepřáteli Ruska".

Merkelová vysvětlila, že Německo, které postupně omezuje spotřebu uhlí, nezbytně potřebuje zemní plyn, a proto podporuje stavbu nového plynovodu Nord Stream 2, který má po dně Baltu přepravovat surovinu z Ruska. Jak poznamenala, dodávky plynu z Ruska jsou levnější než z jiných zemí. Současně popřela, že by nový plynovod učinil Německo závislým na Rusku.

Americký prezident Donald Trump plynovod Nord Stream 2 kritizoval v souvislosti s obrannými výdaji v rámci NATO. "Chráníme Německo, chráníme Francii, chráníme všechny tyto země a mnohé z nich jdou, uzavřou dohodu o plynovodu s Ruskem a platí miliardy dolarů do ruské pokladny. My je máme chránit proti Rusku, ale oni platí Rusku miliardy dolarů," prohlásil Trump při schůzce s generálním tajemníkem aliance Jensem Stoltenbergem před červencovým summitem NATO v Bruselu.

Kritici plynovodu tvrdí, že tento projekt Ukrajinu, přes kterou dosud proudí většina ruského plynu do západní Evropy, připraví o klíčovou páku na východního souseda, jakož i o příjmy z tranzitu.