Merkelová: Udržme si humanitu k migrantům. Orbán: Nesmíme je sem lákat!

Německá kancléřka Angela Merkelová se opět názorově střetla s maďarským premiérem Viktorem Orbánem ohledně migrace. Po setkání v Berlíně na společné tiskové konferenci prohlásila, že si Evropa musí uchovat svůj humánní postoj. Podle Orbána ale Evropa prokáže humanitu, když běžence nebude do EU lákat, zavře hranice a bude pomáhat zemím, odkud migranti do Evropy přicházejí.

"Nikdy nesmíme zapomínat, že tohle všechno je o lidech... Duší Evropy je humanita a tu si musíme uchovat," řekla Merkelová na společné tiskové konferenci s Orbánem. Dodala, že se Evropa nemůže odvracet od utrpení a pomoci těm, kdo to potřebují.

"Jestliže pomoc, kterou migrantům nabízí Evropa, vede k tomu, že lidé z Afriky a z Asie si myslí, že mohou přijít, no tak přijdou," řekl Orbán. Dodal, že Evropa musí být humánní, ale nesmí vytvářet pobídky, které sem budou migranty lákat. "Jediný způsob, jak tomu zamezit, je zavřít hranice, pomoci těm zemím a nepouštět sem problémové lidi," uvedl také Orbán.

Ke sporu ohledně vracení migrantů do první země EU, přes níž do unie přišli, Orbán řekl, že Německo by mělo posílat migranty zpět do Řecka. Dodal, že Maďarsko je připraveno, ale že diskuse o tomto problému bude dlouhá.

Maďarský premiér nicméně uvedl, že i přes rozpory se bude jeho země snažit o úzkou spolupráci. Rozdílné názory podle něj nemohou zabránit dvěma zemím, aby hledaly nové příležitosti pro spolupráci.

Merkelová na tiskové konferenci podle maďarské agentury MTI také prohlásila, že spolupráce Německa a Maďarska je skvělá a že by se měla dál upevňovat. V ekonomické oblasti například podle ní obě země odmítají protekcionismus. Podle Merkelové také obě země úzce spolupracují v obraně.