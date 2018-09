Merkelová vs. saský premiér. Ve při kvůli napětí v Chemnitzu

Saský křesťanskodemokratický premiér Michael Kretschmer dal ve středu v Drážďanech najevo, že nesouhlasí s hodnocením událostí v Chemnitzu (Saské Kamenici) se svou stranickou šéfkou a spolkovou kancléřkou Angelou Merkelovou. Ta však v Berlíně na tiskové konferenci po jednání s předsedou české vlády Andrejem Babišem Kretschemrův názor rázně odmítla.

Saský premiér řekl, že chce po protestech a střetech v Chemnitzu "veškerou silou" zasáhnout proti pravicovým extremistům. "Jsem pevně přesvědčený, že pravicový extremismus je největším nebezpečím pro demokracii," prohlásil. Události v Chemnitzu je ale podle něj nutné charakterizovat "správně". "Jasné je, že nešlo o žádný rozvášněný dav, o žádnou štvanici, ani o žádný pogrom," zdůraznil.

Merkelová ale následně na jeho slova reagovala odmítavě. "Viděli jsme obrázky, které velmi jasně ukazovaly nenávist a... pronásledování nevinných lidí. Od toho je nutné se distancovat. Tím je řečeno vše," prohlásila kancléřka v reakci na žádost novinářů, aby se ke Kretschmerovu stanovisku vyjádřila.

Shining a light on the different views held by Chancellor Merkel and Saxony's Minister President Michael Kretschmer on the riots that took place in #Chemnitz.



Both are CDU politicians. pic.twitter.com/HF3hZGkRUI