Merklová se do volby nového předsedy CDU nechce vměšovat

Německá kancléřka Angela Merkelová tvrdí, že se do výběru budoucího předsedy své Křesťanskodemokratické unie (CDU) a příštího kandidáta na kancléře neplete. Na tiskové konferenci po setkání s finskou premiérkou Sannou Mariovou ve středu řekla, že už v roce 2018 spolustraníkům slíbila, že se nebude do hledání svého nástupce vměšovat. CDU začíná hledat nástupce Annegret Krampové-Karrenbauerové, která před časem oznámila, že z čela strany odstoupí.

"Mou zkušeností historické povahy je, že by se předchůdci do něčeho takového neměli plést," uvedla Merkelová. "A tím se řídím." Už v říjnu 2018, kdy se vzdala funkce předsedkyně CDU, kancléřka podle svých slov spolustraníkům slíbila, že "se do otázky, kdo v budoucnu povede CDU a nebo kdo bude kandidátem na kancléře, nebudu vměšovat". Neznamená to ale podle ní, že by s možným budoucím kancléřem nemohla mluvit. Němce čekají řádné volby příští rok.

Merkelová v roce 2018 odešla z čela CDU po sérii špatných volebních výsledků. Ve funkci ji nahradila Annegret Krampová-Karrenbauerová, která byla považována za její favoritku. Dlouholetá sárská premiérka se později stala i ministryní obrany. Tento měsíc se ale politička rozhodla, že nebude kandidovat na kancléřku a skončí i v čele CDU.

Hlavním důvodem bylo to, že ve straně neměla potřebnou autoritu. To se projevilo především při únorové volbě ministerského předsedy v Durynsku, kde křesťanští demokraté proti její vůli hlasovali stejně jako politici pravicově populistické Alternativy pro Německo (AfD) pro Thomase Kemmericha (FDP). Bylo to poprvé, kdy AfD někomu pomohla do premiérského křesla.

V klání o křeslo předsedy CDU se počítá s bývalým šéfem frakce CDU/CSU ve Spolkovém sněmu Friedrichem Merzem, ministerským předsedou Severního Porýní-Vestfálska Arminem Laschetem a ministrem zdravotnictví Jensem Spahnem. V úterý se do boje přihlásil také šéf zahraničního výboru Spolkového sněmu Norbert Röttgen.

Podle průzkumu, o kterém informovala agentura DPA, Němci za nejvhodnějšího kandidáta na šéfa nejsilnější vládní strany považují právě Röttgena. Vyslovila se pro něj téměř třetina dotázaných. Čtvrtina respondentů by v čele křesťanských demokratů raději viděla Merze. Laschet je vhodným kandidátem jen pro deset procent a Spahn pro sedm procent dotázaných.

Nového předsedu podle aktuálních hlasů CDU nejspíš vybere do konce léta.