Mezi Srbskem a Kosovem to stále jiskří, dojde k dohodě?

Nejchudší část někdejší socialistické Jugoslávie se koncem 80. let stala místem, kde vypukly ostré národnostní spory, které trvají dodnes. Většinou Albánci osídlené Kosovo vyhlásilo jako poslední z území kdysi ovládaných z Bělehradu svou nezávislost v únoru 2008, Srbsko však odtržení své jižní provincie nikdy nepřijalo. V poslední době však obě strany stále častěji usedají k jednacímu stolu, v pátek budou srbský a kosovský prezident Aleksandar Vučić a Hashim Thaçi probírat kosovskou otázku na schůzce v Bruselu.

Hegemon srbské politiky posledních let Vučić - bývalý premiér a od loňska prezident - je přitom otevřen jednání více, než jeho předchůdci. Opakovaně prohlašuje, že Srbsko nezávislost Kosova nikdy neuzná, na druhou stranu ovšem řekl, že se otevřen debatě o všech možných řešeních. V neděli má srbský prezident v Kosovské Mitrovici, městě rozděleném na albánskou a srbskou část, představit svůj návrh na řešení kosovského problému.

O jeho podobě však zatím nejsou známé podrobnosti, spekuluje se nicméně o tom, že by mohl v nějaká formě obsahovat návrh na výměnu území. Tedy severu Kosova obývaném zejména Srby za oblast Preševského údolí na jihu Srbska, kde naopak žijí většinou Albánci. Takové úvahy však narážejí na odpor, a to nejen v Evropské unii, jež moderuje rozhovory, ale také u značné části albánské i srbské politické scény. Nesouhlasí s tím ani velmi vlivná srbská pravoslavná církev.

Srbské pouto ke Kosovu je přitom velmi silné, v této oblasti se zrodil středověký stát a nacházejí se zde ta nejposvátnější místa srbského pravoslaví. Heslo "Kosovo je Srbija" (Kosovo je Srbsko) proto nepřestává v srbské společnosti rezonovat. Pro Kosovany je ovšem nezávislost, získaná v ozbrojeném konfliktu, jasně danou věcí. Palčivý problém, který oběma zemím komplikuje rozhovory o případném vstupu do EU, se dosud nepodařilo vyřešit ani pod tlakem unijních představitelů.

Před pěti lety sice politici obou stran přistoupili na jednání o normalizaci vztahů zprostředkované EU a v dubnu 2013 dokonce podepsali v Bruselu dohodu, do života se ji ale podařilo uvést jen částečně. Na silném odporu radikálních kosovských politických kruhů například ztroskotalo vytvoření samosprávného Společenství srbských obcí, jež by zahrnovalo oblasti s většinovou srbskou populací ležící zejména na severu Kosova a které je pro Bělehrad velmi důležité.

Třetina obyvatel pod hranicí chudoby

Nevyjasněný status Kosova, jehož nezávislost vedle Ruska, jež tradičně podporuje bělehradský postoj, neuznaly ani Slovensko, Španělsko, Rumunsko nebo Řecko, přitom komplikuje život místním i návštěvníkům. Srbské úřady například znepříjemňují cestování lidem, kteří vstoupí do Kosova třeba z Albánie a potom by chtěli jet do srbského vnitrozemí. Vázne také budování infrastruktury, kosovská metropole Priština dodnes postrádá rychlé spojení k Bělehradu, zatímco směrem k Tiraně roste dálnice.

Odlehlé Kosovo patřilo již za časů Jugoslávie mezi nejchudší regiony Evropy a ani deset let jeho nezávislosti na tom příliš nezměnilo. Výše HDP na hlavu činí přibližně šestinu evropského průměru a Kosovo je na úrovní postsovětských států jako Arménie, Ázerbájdžán nebo Gruzie. Pod hranicí chudoby žije nejméně třetina kosovského obyvatelstva. Hospodářství země je velmi závislé na penězích, které přicházejí od diaspory v Evropě, někdy ovšem spojované s organizovaným zločinem.

Kosovská otázka je pro jakékoli srbské politické vedení velmi citlivá, zejména kvůli historickým sentimentům. V červnu 1389 se zde odehrál jeden z klíčových momentů srbské historie a národní mytologie, dodnes připomínaná bitva na Kosově poli, která pro Srby znamenala staletý pád do područí Osmanské říše. Z turecké nadvlády se Srbové vymanili až v 19. století, v té době už ovšem hlavní oblast srbského osídlení ležela stovky kilometrů na sever a v Kosovu získali většinu islamizovaní Albánci.

Po první světové válce a vzniku Království Srbů, Chorvatů a Slovinců se začalo osidlování Kosova srbskými vysloužilci, ani ten ale nedokázal zvrátit demografické trendy. Vyšší natalita Albánců, doprovázená odchody Srbů (například na sever do úrodné Vojvodiny, odkud museli po druhé světové válce odejít Němci), pokračovala i za Titova režimu. Národnostní napětí ale bylo - v Kosovu i jinde v Jugoslávii - dlouho skryto pod povrchem, otevřeně se začalo projevovat v druhé polovině 80. let.

Poté, co Slobodan Milošević na Kosově poli v dubnu 1987 prohlásil, že "nikdo nemá právo bít srbský národ", byla v roce 1989 omezena kosovská autonomie. S tím se ale Albánci nesmířili a situace došla k ozbrojeným srážkám, kdy po represích civilistů a jejich exodu proti Bělehradu zasáhlo i NATO. Výsledkem byl srbský odchod z Kosova, které se na téměř deset let stalo mezinárodním protektorátem, dokud nevyhlásilo nezávislost. Dnes ji uznává 111 zemí zastoupených v OSN včetně ČR.

