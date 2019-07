Migrace: lékaři bez hranic obnoví záchranné akce na moři

Mezinárodní humanitární a zdravotnická organizace Lékaři bez hranic (MSF) v neděli oznámila, že obnoví pátrací a záchranné operace u pobřeží Libye. V tiskovém prohlášení rovněž odsoudila údajnou nečinnost evropských vlád a jejich snahu zastavit prakticky veškerou humanitární pomoc na moři.

"Politici vám chtějí namluvit, že smrt stovek lidí na moři a utrpení tisíců uprchlíků a migrantů uvězněných v Libyi jsou přijatelnou cenou za jejich pokusy kontrolovat migraci," uvedl v prohlášení Sam Turner, vedoucí pátracích a záchranných operací a libyjské mise Lékařů bez hranic. "Tvrdá realita je však taková, že zatímco hlásají konec takzvané evropské uprchlické krize, vědomě ignorují humanitární krizi, kterou jejich politika udržuje v Libyi a na moři."

Nová loď Ocean Viking, která pluje pod norskou vlajkou a kterou Lékaři bez hranic provozují ve spolupráci s organizací SOS Méditerranée, zamíří do centrální části Středozemního moře na konci tohoto měsíce. V oblasti od začátku roku podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) zahynulo nejméně 426 lidí.

Obnovení činnosti nevládní organizace u pobřeží Libye přichází sedm měsíců poté, co MSF a SOS Méditerranée ukončily záchranné operace lodi Aquarius. Plavidlo za dva roky svého fungování ve Středozemním moři zachránilo přibližně 29 500 migrantů mířících do Evropy. Poté, co italská vláda loni uzavřela přístavy lodím neziskových organizací, se Aquarius ocitl v centru diplomatických roztržek ohledně toho, kde migranty vylodit.