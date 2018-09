Migrační tok do EU klesá. Nejvíce běženců míří do Španělska

Za prvních osm měsíců letošního roku překročilo hranice Evropské unie nelegálně 86 500 migrantů, což je ve srovnání se stejným obdobím loni pokles o 40 procent. V srpnu se takto přes hlavní migrační trasy do Evropy dostalo 12 500 běženců. Uvedla to Evropská agentura pro pobřežní a pohraniční stráž (Frontex). Obecný pokles migrace Frontex přičítá snížení přílivu uprchlíků v centrálním Středomoří. Ve Španělsku se proti tomu jejich počet od letošního ledna do srpna s ohledem na stejné období loni zdvojnásobil.

Počet migrantů zaznamenaných na trase v západním Středomoří utváří už druhý měsíc po sobě více než polovinu všech běženců, kteří překročí unijní hranice nelegálně. Ve srovnání s loňským rokem se počet těch, kteří se takto dostali do Španělska, více než zdvojnásobil. V srpnu to bylo téměř 6500 osob. Od počátku roku do konce srpna zvolilo cestu v západním Středozemí 29 600 uprchlíků. Tři čtvrtiny z nich pocházejí ze subsaharské Afriky. Po této trase se nejčastěji vydávají Maročané, Guinejci a Malijci.

Počet migrantů, kteří se přes centrální Středomoří dostali do Itálie v srpnu v porovnání se stejným měsícem loni klesl o 62 procent na přibližně 1500 osob. Za prvních osm měsíců tohoto roku klesl počet uprchlíků mířících do Itálie ve srovnání se stejným obdobím loni o 80 procent, na zhruba 19 600 osob. Nejčastěji tuto cestu volí Tunisané a Eritrejci, kteří tvoří přes jednu třetinu migrantů na této cestě.

Příliv běženců se na této trase snížil už v důsledku migrační politiky předchozí italské vlády, která navázala spolupráci s libyjskou pobřežní stráží a regulovala působení nevládních organizací. Současná populistická vláda migrační politiku o poznání zpřísnila a své přístavy lodím neziskových organizací zcela zavřela.

Ve východním Středomoří klesl počet migrantů v srpnu v porovnání se stejným obdobím loni o 11 procent na zhruba 4200 osob. Celkově ale počet uprchlíků volících tuto trasu za prvních osm měsíců tohoto roku v porovnání se stejným obdobím loni vzrostl o 58 procent na přibližně 34 300 běženců, hlavně kvůli nárůstu nelegálních přechodů pozemní hranice mezi Tureckem a Řeckem v posledních měsících. Touto cestou se do Evropy nejčastěji dostávají Syřané, Iráčané a v srpnu to byli zejména Afghánci.

Migrační trasu, která vede západním Balkánem přes Srbsko do Maďarska a Chorvatska, už konstantně příliš migrantů nevolí. Oproti tomu se stále častěji vydávají přes Albánii, Černou Horu a Bosnu a Hercegovinu, anebo ze Srbska do Bosny a Hercegoviny.