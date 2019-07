Migranti to zkouší s falešnými pasy, celníci jsou v pozoru

Řecká policie zadržela na letištích na ostrovech Santorini a Kós 13 migrantů, kteří se s falešnými cestovními doklady chtěli dostat do Itálie a střední Evropy. S odvoláním na řeckou policii o tom informovala agentura DPA.

Podle řecké policie jsou nyní v letní sezóně takové případy na letištích v Řecku téměř na denním pořádku. Jen za posledních sedm dní zadrželi tamní policisté na menších řeckých letištích 21 migrantů s falešnými pasy, kteří se chtěli dostat dál do Evropy. Na některých letištích proto řecké policii pomahájí kolegové z Německa i dalších zemí EU, uvedla DPA.

Po uzavření takzvané balkánské pozemní trasy, po níž před čtyřmi lety přišel přes Řecko do Evropy na milion migrantů z Blízkého východu a Asie, rozjeli pašeráci výnosný obchod. Falešné cestovní doklady, s nimiž se snaží běženci dostat letecky dále do EU, stojí na černém trhu od 500 do 3000 eur (zhruba 13 000 až 77 000 Kč).

Velkou migrační vlnu přes Řecko z roku 2015 v následujících letech téměř zastavila dohoda EU s Ankarou, která výrazně zpřísnila hraniční kontroly výměnou za finanční pomoc z Bruselu, příslib bezvízového styku pro Turky a obnovení jednání o vstupu Turecka do EU.

I tak ale přes Egejské moře stálé proudí do Řecka týden co týden stovky uprchlíků a další běženci přecházejí pozemní hranici. Od začátku letošního roku připlulo do Řecka z Turecka podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) 16.385 běženců a asi 6000 jich přešlo pozemní hranici. V Řecku nyní žije na 70.000 běženců, řada z nich v přeplněných urchlických táborech.