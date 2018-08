Migranti z lodě Diciotti mohou na pevninu. Salvini bude vyšetřován

Více než stovka migrantů z lodě Diciotti, která už pátý den kotví na Sicílii, může vystoupit na pevninu. O většinu z nich se postará italská katolická církev, část jich přijme Irsko a Albánie. Oznámil to v sobotu večer italský ministr vnitra Matteo Salvini. Ten dosud odmítal běžence vpustit na pevninu a naléhal na země EU, aby Itálii, která se v posledních letech potýká s masovou vlnou migrace, s běženci pomohly. Krátce před tím italská média informovala, že prokurátor na Sicílii zahájil kvůli zadržování migrantů na lodi Diciotti formální vyšetřování Salviniho.

Loď Diciotti italské pobřežní stráže nabrala na 190 migrantů ve Středomoří 16. srpna, když na vratkých člunech mířili do Evropy. Krátce poté přepravila 13 z nich ve vážném zdravotním stavu na ostrov Lampedusa a se zbylými doplula na Sicílii. Ve středu večer nechala italská vláda po kritice a nátlaku prokurátora vylodit 29 nezletilých, po prohlídce zdravotníků, kteří shledali u některých podezření na tuberkulózu, mohlo vystoupit 17 lidí. Pět žen to ale odmítlo, aby zůstalo se členy rodiny.

Italská vláda se snažila vyvinout nátlak na EU, aby jí s migranty pomohla. Italský vicepremiér Luigi Di Maio dokonce pohrozil zastavením příspěvků do unijního rozpočtu. Italská vláda chtěla, aby si běžence z lodě Diciotti přerozdělily další země EU, jako to některé z nich už učinily v předchozích týdnech v případě jiných lodí, jež připluly do Itálie či na Maltu. Až do dneška žádná země nenabídla Římu pomoc.

V sobotu navečer jako první nabídla Albánie, která je kandidátem na vstup do EU, že převezme 20 migrantů. Poté nabídlo převzít 20 až 25 běženců z lodě Diciotti Irsko.

Italská média večer také informovala, že prokurátor ze sicilského města Agrigento Luigi Patronaggio zahájil formální vyšetřování Salviniho kvůli zadržování migrantů na lodi Diciotti. Podezírá ho z "únosu, nezákonného zadržování osob a zneužití pravomoci". Salvini to pro agenturu ANSA komentoval slovy, že je "ostuda", když je zahájeno vyšetřování proti ministrovi, který se snaží chránit hranice země.

Prokurátor zahájil vyšetřování v kauze lodi Diciotti už ve středu, ale tehdy proti neznámému pachateli.

Salviniho postup v případě lodě Diciotti mnozí kritizovali. V sobotu se shromáždilo na 200 demonstrantů v přístavu, kde loď kotví, a manifestovalo za jejich propuštění z lodi.

Itálie se v posledních letech potýká s masovým přílivem migrantů z Afriky přes Středomoří a nová italská vláda se mu snaží zamezit. Už v červnu oznámil Salvini, že nebude v italských přístavech přijímat lodě zahraničních nevládních organizací, protože podle něj nahrávají pašerákům.